你也是熱血棒球迷嗎？記得每個感動時刻嗎？《70年經典瞬間 台灣棒球訂製書》收錄《聯合報》、《民生報》創刊以來重要棒球新聞，以三大篇章「野球台灣」、「經典戰役」、「傳奇球星」，真實呈現近70年來棒球運動發展軌跡。

台灣棒球訂製書收錄重要新聞報導，從最早紅葉、金龍等少棒球隊的萌芽，到後來職棒熱潮的興衰變遷，以及站上奧運舞台的熱血時刻，和你一同以報紙見證歷史，回顧每個經典瞬間！ 聯合知識庫提供

後來職棒熱潮的興衰變遷，以及站上奧運舞台的熱血時刻，和你一同以報紙見證歷史，回顧每個經典瞬間！

誰是你心目中的傳奇球員呢？職業棒球環境競爭激烈，隨著時間推移，曾經大放異彩的球員也漸漸不再受到關注。此書收錄12位球星報導，保存他們的動人故事與光榮時刻，無論是親歷過他們全盛時期的老球迷，還是剛接觸棒球的新生代球迷，都能讓你看得津津有味，重新感受到他們的偉大與榮耀！

《台灣棒球訂製書》收錄12位傳奇球員報導。 聯合知識庫提供

這本書也是每位職棒老球迷的必備典藏！早期《民生報》對職棒賽事的深入報導、詳盡的球員數據表，堪稱球迷心中的棒球寶典。在職棒發展初期，幾乎每位熱愛棒球的球迷手中，都少不了一份《民生報》！

《民生報》是早期熱愛體育運動的讀者不可或缺的資訊來源。 聯合知識庫提供

此外，書中精選珍貴新聞賽事照片，真實還原棒球場上的關鍵時刻。如早期身著「中華民國」球衣的紅葉少棒球員、歷史悠久的「台北市立棒球場」、球迷合力高舉國旗的震撼場景，透過一張張珍稀影像，帶你回到那令人熱血沸騰的賽事現場。

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