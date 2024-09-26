快訊

「新新併」股臨會召開倒數…新光金兩派股東鬧內鬨 金管會發聲了

影／彰化伸港慶欣欣鋼鐵廠火警 濃濃黑煙直衝雲霄消防大批人車搶救

宮城、福島也有感！日本北海道發生規模5.7地震 暫無海嘯風險

《70年經典瞬間 台灣棒球訂製書》重返傳奇時刻！填問卷享$100募資折扣

聯合新聞網／ 綜合報導
聯合知識庫提供
聯合知識庫提供

你也是熱血棒球迷嗎？記得每個感動時刻嗎？《70年經典瞬間 台灣棒球訂製書》收錄《聯合報》、《民生報》創刊以來重要棒球新聞，以三大篇章「野球台灣」、「經典戰役」、「傳奇球星」，真實呈現近70年來棒球運動發展軌跡。

台灣棒球訂製書收錄重要新聞報導，從最早紅葉、金龍等少棒球隊的萌芽，到後來職棒熱潮的興衰變遷，以及站上奧運舞台的熱血時刻，和你一同以報紙見證歷史，回顧每個經典瞬間！ 聯合知識庫提供
台灣棒球訂製書收錄重要新聞報導，從最早紅葉、金龍等少棒球隊的萌芽，到後來職棒熱潮的興衰變遷，以及站上奧運舞台的熱血時刻，和你一同以報紙見證歷史，回顧每個經典瞬間！ 聯合知識庫提供

後來職棒熱潮的興衰變遷，以及站上奧運舞台的熱血時刻，和你一同以報紙見證歷史，回顧每個經典瞬間！

誰是你心目中的傳奇球員呢？職業棒球環境競爭激烈，隨著時間推移，曾經大放異彩的球員也漸漸不再受到關注。此書收錄12位球星報導，保存他們的動人故事與光榮時刻，無論是親歷過他們全盛時期的老球迷，還是剛接觸棒球的新生代球迷，都能讓你看得津津有味，重新感受到他們的偉大與榮耀！

《台灣棒球訂製書》收錄12位傳奇球員報導。 聯合知識庫提供
《台灣棒球訂製書》收錄12位傳奇球員報導。 聯合知識庫提供

這本書也是每位職棒老球迷的必備典藏！早期《民生報》對職棒賽事的深入報導、詳盡的球員數據表，堪稱球迷心中的棒球寶典。在職棒發展初期，幾乎每位熱愛棒球的球迷手中，都少不了一份《民生報》！

《民生報》是早期熱愛體育運動的讀者不可或缺的資訊來源。 聯合知識庫提供
《民生報》是早期熱愛體育運動的讀者不可或缺的資訊來源。 聯合知識庫提供

此外，書中精選珍貴新聞賽事照片，真實還原棒球場上的關鍵時刻。如早期身著「中華民國」球衣的紅葉少棒球員、歷史悠久的「台北市立棒球場」、球迷合力高舉國旗的震撼場景，透過一張張珍稀影像，帶你回到那令人熱血沸騰的賽事現場。

《70年經典瞬間 台灣棒球訂製書》10月中旬將於嘖嘖募資平台販售，還有哪些精彩內容呢？現在填寫問卷搶先看書籍細節，還享有100元募資折扣！立即填寫→ https://www.surveycake.com/s/ng33e

台灣棒球訂製書收藏珍貴賽事照片。圖為2013年WBC世界棒球經典賽中澳大戰，球迷趁澳洲隊更換投手時，搬出巨大國旗。 聯合報系資料照
台灣棒球訂製書收藏珍貴賽事照片。圖為2013年WBC世界棒球經典賽中澳大戰，球迷趁澳洲隊更換投手時，搬出巨大國旗。 聯合報系資料照

創刊 國旗 折扣 舞台

相關新聞

中職／11月再拚世界12強賽？「國防部長」張育成說話了

世界12強棒球賽將於11月13日開打，中華隊在台北大巨蛋首戰南韓隊，富邦悍將隊「國防部長」張育成仍在國家列管名單內，今天...

中職／徐若熙本季最後登板確定27日 投完先休1個月

味全龍隊「龍之子」徐若熙本季最後一次登板就在明天，總教練葉君璋今日確定此事，徐若熙之後將先休息1個月後再啟動，雖然無緣參...

中職／我力推的古林睿煬 林岳平：像兒子一樣了

統一獅隊本土投手古林睿煬今年繳出王牌等級身手，季後旅外的呼聲也越來越高，總教練林岳平指出，從古林睿煬加入球隊以來，就希望...

中職／裴瑞茲搞定家人簽證歸隊 餅總：不會落跑啦

統一獅隊投手裴瑞茲日前短暫離隊前往日本，球季中離隊引發球迷熱議，球團也澄清是為處理家人簽證事宜，裴瑞茲今天現身天母棒球場...

中職／周末主場面臨兄弟封王壓力 古久保對季後賽也有看法

樂天桃猿隊今天作客新莊球場，對富邦悍將隊進行2連戰首戰，球季賽最後9戰只要保持穩定，以年度排名第3晉級季後賽不成問題，總...

中職／第4位「龍之子」！李凱威迎新生兒 有隊友當顧問

味全龍隊本季第4位「龍之子」昨天報到，二壘手李凱威的兒子「紅豆湯」在凌晨誕生，前天就跟球隊請假的他全程陪伴，也期待未來能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。