快訊

「新新併」股臨會召開倒數…新光金兩派股東鬧內鬨 金管會發聲了

影／彰化伸港慶欣欣鋼鐵廠火警 濃濃黑煙直衝雲霄消防大批人車搶救

宮城、福島也有感！日本北海道發生規模5.7地震 暫無海嘯風險

中職／猿隊辣酷甜趴周末登場 樂天女孩精銳盡出

聯合報／ 記者藍宗標／新莊即時報導
樂天桃猿隊「辣酷甜趴」即將登場。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊「辣酷甜趴」即將登場。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊將於28、29日在桃園球場對中信兄弟隊進行2連戰，「辣酷甜趴」即將登場，樂天女孩29日更是全員華麗開球，賽後表演精銳盡出。

猿隊今天公布活動內容如下：

樂天桃猿辣酷甜趴將於28、29日於全猿主場登場，樂天女孩們都將展現自身絕活演出，本次賽前、中場及賽後表演兩日共有22組演出，想要體驗女孩們不一樣的辣酷甜，就在本周舉行的辣酷甜趴！

辣酷甜趴首日賽前由白隊發表單曲《I’m The One》，紅隊隊員舉行簽名會，中場表演為樂天女孩舞蹈總監筱晴、副總監曉帆組成的「晴菜辣炒帆立貝」帶來舞蹈表演；賽後則有10組女孩表演，分別由小紫、凱伊、芷軒、孟潔、曲曲、禹菡、岱縈帶來個人秀，還有菲菲與芷軒兩人一組演出，熊霓更將展現尚未在全猿主場出現過的舞風，若潼則以LIVE BAND演唱。

29日賽前紅隊發表單曲《Big Dream》，簽名會則是白隊成員參與，當天比賽由35位樂天女孩華麗開球，除此之外菲菲將提前曝光預計於10月發行的單曲《狠心動》；中場熊霓搭配楓洋一同演出精彩的國標舞。

29日賽後表演則有9組演出，Kira將於全猿主場獻聲，心韻、芷軒、闕闕3人共同演唱；筠熹、凱伊、禹菡、KAHO將挑戰日文歌曲唱跳，同樣挑戰唱跳的還有「牛仔裝芷蛋」琳妲、芷軒；岱縈、阿布舞帶來的唱跳表演將HIGH翻全猿主場。

「復古女郎」慧慧、曉帆，卉妮、小紫2人組成的「紫薯於妮」，Dora、梔梔、Mika、丘薆組成的「四神湯」，還有「四閨女」熊霓、李昀、儷軒、Dora又將分別帶來什麼舞蹈表演？敬請各位10號隊友們期待。

樂天桃猿隊「辣酷甜趴」即將登場。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊「辣酷甜趴」即將登場。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊「辣酷甜趴」即將登場。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊「辣酷甜趴」即將登場。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊「辣酷甜趴」即將登場。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊「辣酷甜趴」即將登場。圖／樂天桃猿隊提供

中信兄弟 樂天女孩 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／少鹽為啦啦隊友聯想代表動物引熱議 峮峮竟是北極狐？

中職／台灣粉絲大手筆租公車廣告為她慶生 啦啦隊南珉貞超驚喜

不如預期...《星際大戰：亡命之徒》至8月底全球預估銷量僅80萬套

中職／啦啦隊女神李雅英海邊解放黃色比基尼 網嗨翻：太性感了

相關新聞

中職／11月再拚世界12強賽？「國防部長」張育成說話了

世界12強棒球賽將於11月13日開打，中華隊在台北大巨蛋首戰南韓隊，富邦悍將隊「國防部長」張育成仍在國家列管名單內，今天...

中職／徐若熙本季最後登板確定27日 投完先休1個月

味全龍隊「龍之子」徐若熙本季最後一次登板就在明天，總教練葉君璋今日確定此事，徐若熙之後將先休息1個月後再啟動，雖然無緣參...

中職／我力推的古林睿煬 林岳平：像兒子一樣了

統一獅隊本土投手古林睿煬今年繳出王牌等級身手，季後旅外的呼聲也越來越高，總教練林岳平指出，從古林睿煬加入球隊以來，就希望...

中職／裴瑞茲搞定家人簽證歸隊 餅總：不會落跑啦

統一獅隊投手裴瑞茲日前短暫離隊前往日本，球季中離隊引發球迷熱議，球團也澄清是為處理家人簽證事宜，裴瑞茲今天現身天母棒球場...

中職／周末主場面臨兄弟封王壓力 古久保對季後賽也有看法

樂天桃猿隊今天作客新莊球場，對富邦悍將隊進行2連戰首戰，球季賽最後9戰只要保持穩定，以年度排名第3晉級季後賽不成問題，總...

中職／第4位「龍之子」！李凱威迎新生兒 有隊友當顧問

味全龍隊本季第4位「龍之子」昨天報到，二壘手李凱威的兒子「紅豆湯」在凌晨誕生，前天就跟球隊請假的他全程陪伴，也期待未來能...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。