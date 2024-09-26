中職／猿隊辣酷甜趴周末登場 樂天女孩精銳盡出
樂天桃猿隊將於28、29日在桃園球場對中信兄弟隊進行2連戰，「辣酷甜趴」即將登場，樂天女孩29日更是全員華麗開球，賽後表演精銳盡出。
猿隊今天公布活動內容如下：
樂天桃猿辣酷甜趴將於28、29日於全猿主場登場，樂天女孩們都將展現自身絕活演出，本次賽前、中場及賽後表演兩日共有22組演出，想要體驗女孩們不一樣的辣酷甜，就在本周舉行的辣酷甜趴！
辣酷甜趴首日賽前由白隊發表單曲《I’m The One》，紅隊隊員舉行簽名會，中場表演為樂天女孩舞蹈總監筱晴、副總監曉帆組成的「晴菜辣炒帆立貝」帶來舞蹈表演；賽後則有10組女孩表演，分別由小紫、凱伊、芷軒、孟潔、曲曲、禹菡、岱縈帶來個人秀，還有菲菲與芷軒兩人一組演出，熊霓更將展現尚未在全猿主場出現過的舞風，若潼則以LIVE BAND演唱。
29日賽前紅隊發表單曲《Big Dream》，簽名會則是白隊成員參與，當天比賽由35位樂天女孩華麗開球，除此之外菲菲將提前曝光預計於10月發行的單曲《狠心動》；中場熊霓搭配楓洋一同演出精彩的國標舞。
29日賽後表演則有9組演出，Kira將於全猿主場獻聲，心韻、芷軒、闕闕3人共同演唱；筠熹、凱伊、禹菡、KAHO將挑戰日文歌曲唱跳，同樣挑戰唱跳的還有「牛仔裝芷蛋」琳妲、芷軒；岱縈、阿布舞帶來的唱跳表演將HIGH翻全猿主場。
「復古女郎」慧慧、曉帆，卉妮、小紫2人組成的「紫薯於妮」，Dora、梔梔、Mika、丘薆組成的「四神湯」，還有「四閨女」熊霓、李昀、儷軒、Dora又將分別帶來什麼舞蹈表演？敬請各位10號隊友們期待。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言