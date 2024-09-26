中職／呂文生證實有受邀潘威倫引退儀式 解釋婉拒邀請原因

統一獅隊本周末將為「嘟嘟」潘威倫舉辦引退活動，周六在大巨蛋進行引退賽，周日則回台南球場辦引退儀式，邀請3連霸時期隊友齊聚球場，「飛總」呂文生不在名單上引發球迷討論，呂文生今天親自解釋為何婉拒獅隊邀請。

呂文生今天在臉書粉專「統一獅超強後援會」回應網友貼文，證實獅隊領隊蘇泰安有邀他出席，並解釋婉拒原因，「感謝蘇總經理的邀約，因香港成人國家隊有重要國際賽，對他們很重要。我是執行教練，所以沒能回去參與盛會，自己也覺得很可惜，謝謝蘇泰安總經理過去多年來對我的照顧，感恩您！」

呂文生親自解釋為何婉拒邀請。 截圖自網路

這次即將回到台南主場的三連霸隊友，投手群曾翊誠、沈柏蒼、高龍偉、張志強、高建三、潘俊榮，外野手黃甘霖、潘武雄、楊松弦、郭岱琦、劉芙豪、許峰賓，內野手布雷、高國慶、莊景賀 、陽東益、王子菘、許聖杰、鄭乃文、劉育辰及捕手高政華、高志綱、陳俊輝、凃壯勳、楊博超，共25位隊友再次齊聚共襄盛舉，讓統一獅隊史35周年在今年球季例行賽留下完美的回憶。