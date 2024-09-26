中職／愛爾達轟「打假球豬狗不如」 陳致遠深夜刪文稱目的達到了

中信兄弟隊上周末在大巨蛋為周思齊舉辦引退活動，2天共吸引8萬球迷進場，還邀請多位傳奇球星到場見證。不料前職棒球員陳致遠在個人臉書曬出過往影片懷念，引發大批球迷開嗆，愛爾達體育官方帳號更怒轟「打假球，豬狗不如。」陳致遠深夜刪除該貼文，但又連發2篇文，還在留言區表示，「目的達到了。」

周思齊在職棒打滾20年，如今正式引退，勾起許多球迷回憶。陳致遠也在臉書上分享影片，懷念自己在兄弟象隊時期的美好，他表示，「老傳統，老戰友，當時我們真的很嗨。」

不過他過去陷入假球案風波，所以此舉引發許多球迷撻伐，陳致遠則回擊：「你們可以留言罵我，我為何不能PO呢？這是我的平台，我應該也有言論自由吧！過去了就讓他過去了，我還是謝謝你們進來留言。」

陳致遠親自留言回擊，反倒激怒更多網友。 截圖自陳致遠臉書

《愛爾達體育家族》臉書事後發文痛批：「再說一次，不受時空背景物換星移，打假球，豬狗不如。沒什麼好委屈的。委屈的是球迷、跟從業人員。」該篇貼文吸引破6萬名網友按讚相挺，紛紛留言表示，「愛爾達我大哥。」

自媒體《WeAre》也發文強調，陳致遠沒有經過同意或告知，下載那支影片（原版權所屬是聯盟），「有些過去很難讓它過去，有多少人、有多少球隊，都是因此而被迫離去。」

陳致遠深夜刪光該篇爭議貼文，但又連發2篇文，一篇寫「謝謝」2字，搭配虛擬人物比讚圖；另一篇則是滷肉飯照並寫道：「宵夜的美食、開心。」貼文一出，許多網友再度開罵，有人問他：「文章刪光光耶，急了齁」，他則回應：「還好餒！目的達到了。」

陳致遠2001年加盟兄弟象，2010年涉及「黑象事件」遭到終身禁賽，離開球場後曾從事餐飲業或者與妻子林秀琴擔任通告藝人。