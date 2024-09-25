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日職／經典賽曾棒打朗希 捷克外野手育成約加盟巨人當第一人

聯合新聞網／ 綜合報導
克魯普對棒球展現出巨大熱忱，如今距離日職一軍的目標又邁進了一步。 美聯社
克魯普對棒球展現出巨大熱忱，如今距離日職一軍的目標又邁進了一步。 美聯社

根據日媒《報知體育》報導，讀賣巨人隊今日以育成合約簽下捷克籍外野手克魯普（Marek Chlup），他將穿上背號「037」的球衣，也將是史上第1位進軍日職的捷克籍野手。

克魯普今年25歲，身高約193公分，被日媒稱作「捷克賈吉（Aaron Judge）」，擁有多次國家隊經驗。去年經典賽，捷克面對日本隊雖沒能贏球，但仍打出驚奇一戰，克魯普在面對日本年輕強投佐佐木朗希時擊出二壘安打，幫助球隊先馳得點。

「令和怪物」佐佐木朗希曾在經典賽時被克魯普敲出一支長打。 路透
「令和怪物」佐佐木朗希曾在經典賽時被克魯普敲出一支長打。 路透

今年球季，克魯普效力美國獨立聯盟湖國碼頭犬隊，80場出賽中繳出2成52打擊率、7轟以及23盜壘。克魯普曾提到，想證明歐洲棒球也有實力，更想挑戰更高層級職棒。克魯普說：「我非常榮幸能夠成為讀賣巨人隊這樣一支偉大棒球隊的一員。我覺得我已經真正成為了一名職業棒球運動員。」

捷克 日本 棒球 讀賣巨人

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