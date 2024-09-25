中職／樂天桃猿2024年度形象影片登國門 桃園機場看得到
Rakuten Monkeys 2024球季形象片正式登上國門桃園國際機場，該影片在機場第二航廈3樓大廳播放，希望讓從世界各地來訪台灣的旅客能夠認識桃園在地職棒球隊—樂天桃猿。
本次在桃園國際機場刊登的廣告以2024年度樂天桃猿形象片為主軸，左側為球員主視覺，右側則是樂天女孩主視覺，並預告即將舉行的辣酷甜趴；樂天桃猿領隊川田喜則表示，球團很高興透過桃園國際機場螢幕宣傳，讓所有旅客們認識樂天桃猿，也期待看到這個影片的旅客，有機會到樂天桃園棒球場體驗。
桃園國際機場是台灣最重要的國際交通樞紐，每日有大量國內外旅客，身為桃園在地的職棒球隊，樂天桃猿選擇在此播放年度形象片，也期待透過大量的人流，將樂天桃猿介紹給所有旅客。
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