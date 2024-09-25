中職／潘威倫3連霸時期隊友重返台南 未見奪冠教頭呂文生

統一獅隊投手潘威倫將於28日在台北大巨蛋進行引退賽， 29日在台南球場進行的「Du My Best」潘威倫儀式，過去3連霸時期的隊友齊聚球場，獅隊球團指出，下次真的要等很久了。

獅隊今天公布29日相關訊息如下：

2003年潘威倫加入統一獅，至今22年中職選手生涯，本季將高掛球衣卸下選手身分，回顧潘威倫生涯榮耀時刻，創造許多榮耀紀錄，生涯累計至今149勝、投球局數、投球數等各項投手指標數據都是聯名頂尖紀錄，回顧潘威倫生涯也拿下各項個人獎項，其中包括新人王、勝投王、金手套投手獎、最佳九人投手獎、防禦率王、東山再起獎，更締造跨季21連勝、無安打比賽巔峰紀錄，擁有再多個人獎項的嘟嘟，其實心中最期待就是每一次帶領球隊拿下總冠軍榮耀時刻，那是一個團體齊心奮戰努力而來的。

獅隊2009年奪下中職總冠軍畫面。圖／統一獅隊提供

2007~2009年期間，在潘威倫與隊友齊心努力下，成就獅隊首次三連霸榮耀，每一場關鍵戰役，潘威倫總是挺身而出，但這些榮耀對於潘威倫而言是屬於每一位隊友的，就在9.29 Du My Best潘威倫引退儀式，獅隊特別邀請曾經與潘威倫一起共創榮耀三連霸的隊友，齊聚在台南棒球場，再次喚起曾經的那份感動，其中包括洋將布雷也遠洋來到台南參加潘威倫引退儀式。

這次即將回到台南主場的三連霸隊友，投手群曾翊誠、沈柏蒼、高龍偉、張志強、高建三、潘俊榮，外野手黃甘霖、潘武雄、楊松弦、郭岱琦、劉芙豪、許峰賓，內野手布雷、高國慶、莊景賀 、陽東益、王子菘、許聖杰、鄭乃文、劉育辰及捕手高政華、高志綱、陳俊輝、凃壯勳、楊博超，共25位隊友再次齊聚共襄盛舉，讓統一獅隊史35周年在今年球季例行賽留下完美的回憶。

獅隊2007年奪下中職總冠軍畫面。圖／統一獅隊提供

統一獅總經理蘇泰安表示：「本周潘威倫引退活動是今年度球隊最重要活動，為了跟潘威倫致敬，感謝潘威倫與隊友一起創造隊史三連霸最高榮耀，本週日也很歡迎2007~2009三連霸潘威倫隊友們一起齊聚在台南棒球場，見證潘威倫生涯最重要時刻，除了布雷之外，也特地邀請遠在美國的一色優教練，可惜因行程無法出席非常可惜，期待大家再次相聚見證感動時刻。」