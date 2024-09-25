經典賽／資格賽有望在台北大巨蛋 棒協：大聯盟初步允諾
世界棒球經典賽資格賽將於明年2月中下旬開打，中華棒協秘書長林宗成今天表示，大聯盟已初步允諾由台灣主辦資格賽中的其中一組，目前已在進行相關行政程序。
2026年世界棒球經典賽台灣隊要先從資格賽開始打，之前美國職棒大聯盟就曾派代表來台，場勘台北大巨蛋，並向中華棒協表達有意在台灣舉辦明年資格賽。
根據外媒記者羅梅洛（Francys Romero）今天在社群媒體的發文，資格賽將有8支隊伍，分為2組，其中一組是在台灣台北舉辦，有台灣、西班牙、尼加拉瓜、南非等4隊；另一組則是在美國亞歷桑那，有哥倫比亞、中國、巴西、德國。
中華棒協秘書長林宗成今天表示，大聯盟已經初步允諾由台灣主辦經典賽資格賽的其中一組賽事，目前也取得台北市體育局初步同意，接下來要跟體育署申請舉辦，正在進行相關行政程序，確認可行之後再進行相關申辦作業；另外分組大聯盟也已經定案。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言