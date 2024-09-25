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經典賽／資格賽有望在台北大巨蛋 棒協：大聯盟初步允諾

中央社／ 台北25日電
棒協表示大聯盟已初步允諾由台灣主辦經典賽資格賽中的其中一組，目前已在進行相關行政程序。 余承翰
棒協表示大聯盟已初步允諾由台灣主辦經典賽資格賽中的其中一組，目前已在進行相關行政程序。 余承翰

世界棒球經典賽資格賽將於明年2月中下旬開打，中華棒協秘書長林宗成今天表示，大聯盟已初步允諾由台灣主辦資格賽中的其中一組，目前已在進行相關行政程序。

2026年世界棒球經典賽台灣隊要先從資格賽開始打，之前美國職棒大聯盟就曾派代表來台，場勘台北大巨蛋，並向中華棒協表達有意在台灣舉辦明年資格賽。

根據外媒記者羅梅洛（Francys Romero）今天在社群媒體的發文，資格賽將有8支隊伍，分為2組，其中一組是在台灣台北舉辦，有台灣、西班牙、尼加拉瓜、南非等4隊；另一組則是在美國亞歷桑那，有哥倫比亞、中國、巴西、德國。

中華棒協秘書長林宗成今天表示，大聯盟已經初步允諾由台灣主辦經典賽資格賽的其中一組賽事，目前也取得台北市體育局初步同意，接下來要跟體育署申請舉辦，正在進行相關行政程序，確認可行之後再進行相關申辦作業；另外分組大聯盟也已經定案。

大聯盟 棒協 經典賽

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