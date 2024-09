經典賽／資格賽有望在台北大巨蛋 棒協：大聯盟初步允諾

Pools for the WBC Qualifiers- 2025, per sources.



It will be the first time with only 8 teams.



Taipei, Taiwan (February 19-26, 2025)

-Chinese Taipei

-Spain

-Nicaragua

-South Africa



Tucson, Arizona (February 28-March 7, 2025)

-Colombia

-China

-Brazil

-Germany pic.twitter.com/CYHToRudKF