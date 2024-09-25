經典賽／資格賽有望在台北大巨蛋 棒協：大聯盟初步允諾

世界棒球經典賽資格賽將於明年2月中下旬開打，中華棒協秘書長林宗成今天表示，大聯盟已初步允諾由台灣主辦資格賽中的其中一組，目前已在進行相關行政程序。

2026年世界棒球經典賽台灣隊要先從資格賽開始打，之前美國職棒大聯盟就曾派代表來台，場勘台北大巨蛋，並向中華棒協表達有意在台灣舉辦明年資格賽。

根據外媒記者羅梅洛（Francys Romero）今天在社群媒體的發文，資格賽將有8支隊伍，分為2組，其中一組是在台灣台北舉辦，有台灣、西班牙、尼加拉瓜、南非等4隊；另一組則是在美國亞歷桑那，有哥倫比亞、中國、巴西、德國。

Pools for the WBC Qualifiers- 2025, per sources.



It will be the first time with only 8 teams.



Taipei, Taiwan (February 19-26, 2025)

-Chinese Taipei

-Spain

-Nicaragua

-South Africa



Tucson, Arizona (February 28-March 7, 2025)

-Colombia

-China

-Brazil

-Germany pic.twitter.com/CYHToRudKF — Francys Romero (@francysromeroFR) 2024年9月24日

中華棒協秘書長林宗成今天表示，大聯盟已經初步允諾由台灣主辦經典賽資格賽的其中一組賽事，目前也取得台北市體育局初步同意，接下來要跟體育署申請舉辦，正在進行相關行政程序，確認可行之後再進行相關申辦作業；另外分組大聯盟也已經定案。