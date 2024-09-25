經典賽／8隊分2小組4取2！ 外媒爆料WBC資格賽賽制
古巴記者羅梅洛（Francys Romero）在社群網站《X》發文透露，明年的世界棒球經典賽資格賽的分組名單與賽制，只有8隊參賽，分為2小組，取小組前2晉級正賽。
根據羅梅洛的爆料，中華隊與西班牙、尼加拉瓜與南非同組，預計將在2025年2月19到26日舉行。另一分組則是哥倫比亞、中國、巴西以及德國，預計在2025年2月28日到3月7日舉行。
羅梅洛也提到，賽制將會採取循環賽，每組第1名直接晉級正賽，第2、3名將再打1場，獲勝者晉級，每組取2支球隊。根據先前棒協透露，台灣將舉行本次資格賽，地點預計以台北大巨蛋作為主要會場。
先前世界棒壘球總會也公布已經晉級正賽的16支球隊分組，A組：波多黎各、古巴、加拿大、巴拿馬；B組：美國、墨西哥、義大利、英國；C組：日本、澳洲、南韓、捷克；D組：委內瑞拉、多明尼加、荷蘭、以色列。各組會再各增加1支資格賽晉級之隊伍，共20隊參賽。
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