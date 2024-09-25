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中職／陳致遠發文憶兄弟象遭網酸 親自反擊卻雪上加霜

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中職／陳致遠發文憶兄弟象遭網酸 親自反擊卻雪上加霜

聯合新聞網／ 綜合報導
陳致遠發文回憶職棒生涯，網友紛紛留言痛批「沒資格」。 記者／徐庭揚攝影
陳致遠發文回憶職棒生涯，網友紛紛留言痛批「沒資格」。 記者／徐庭揚攝影

上周末中信兄弟在大巨蛋進行球星周思齊的引退系列賽，在引退儀式中，球團邀請到了周董過往在誠泰時期的老隊友們重聚球場，場面相當感人。而曾涉及假球案的前兄弟象球員陳致遠24日發文回憶過往職棒生涯，卻引起網友怒火，本人親上火線反擊也於事無補。

陳致遠的貼文分享了2004年的場邊花絮，當時季末戰況膠著，若誠泰取得連勝，兄弟象將有機會取得總冠軍門票，於是一眾象隊球員在休息室為誠泰應援。不過陳致遠在周思齊充滿誠泰風格的引退儀式後張貼這則影片，不僅被網友認為在「蹭熱度」，更直指曾傷害過棒球環境的陳致遠「不夠格再提起」

面對大量的負面留言，陳致遠親自在留言區反擊：「你們可以留言罵我，我為何不能po呢？」非但沒有遏止球迷們的怒火，反倒雪上加霜。目前留言數也已超過900則，幾乎一面倒的全是負評：「要是沒有你們打假球，周董就不會那麼辛苦」、「你沒資格發這種東西」、「不知羞恥」

陳致遠在2001年加盟兄弟象，2010年涉及「黑象事件」遭到終身禁賽，離開球場後曾從事餐飲業或者與妻子林秀琴擔任通告藝人。

陳致遠親自留言回擊，反倒激怒更多網友。 截圖自陳致遠臉書
陳致遠親自留言回擊，反倒激怒更多網友。 截圖自陳致遠臉書

中信兄弟 周思齊

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