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中職／潘威倫8800元引退公仔外型被罵翻 網：張育成轉隊了？

聯合新聞網／ 綜合報導
潘威倫引退紀念公仔。 截圖自統一獅FB
潘威倫引退紀念公仔。 截圖自統一獅FB

統一獅隊本周末將為「嘟嘟」潘威倫舉辦引退活動，球團昨釋出限量公仔，要價8800元。沒想到公仔外型與潘威倫十分不像，受到許多球迷質疑。

現年42歲的潘威倫在中職拼戰21年，本周六將在台北大巨蛋舉辦引退賽，獅隊邀請7位中華隊帶過潘威倫的總教練到場祝福，好友「阿福」陽建福擔任開球嘉賓，傳奇洋將布雷也會回台見證，周日則回到熟悉的台南主場進行引退活動。

昨天獅隊釋出高度30公分的限量公仔，供球迷購買收藏，售價為8800元。照片曝光後許多網友質疑外型相似度，「這是誰啦」、「張育成轉隊了？」、「張肇元要引退了？」、「為什麼要做戴龍水的公仔？」、「明年買球衣就會得到這個公仔贈品了」、「可以只買獅子嗎？」。

不少球迷都稱讚味全龍隊徐若熙的公仔做很好，不過也有部分網友稱讚潘威倫公仔，「美式卡通風格」、「還蠻可愛的，反觀光哥（陳金鋒）」、「獅子做得不錯」。

潘威倫

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