中職／獅隊因雨裁定與桃猿和局 全年落後兄弟1場勝差

中職今天在桃園棒球場的賽事，統一獅隊與樂天桃猿在第1局得分之後就一直維持平手，戰到延長賽10局下因雨裁定雙方1比1和局，目前全年勝率獅隊僅落後中信兄弟1場勝差。

獅隊與桃猿在第1局各攻下1分，不過之後幾局就沒有分數進帳，鏖戰到延長賽突破僵局制，10局下現場下起大雨暫停，經過等待之後仍無法進行比賽，最後裁定雙方以1比1握手言和。由於目前全年勝率第1名中信兄弟今天輸球，目前獅隊在全年勝率僅落後兄弟1場勝差。

獅隊先發投手古林睿煬今天用54球投4局，為本季最短先發局數，被敲出3支安打，沒有出現保送，送出2次三振，失掉1分。桃猿先發投手肯特（MatthewKent）則是用88球投6局，被敲3支安打，出現2次四死球，投出4次三振，失1分演出優質先發。

另一場在澄清湖棒球場的比賽，台鋼雄鷹在3局下展開攻勢，黃秉揚敲出安打後，龍隊投手曹祐齊連續發生2次守備失誤，形成滿壘，接著陳文杰敲出安打送回2分，曹祐齊退場後，魔鷹（Steven Moya）再從羅華韋手中轟出3分砲，本季第28轟出爐，之後黃劼希再敲1打點安打，單局灌進6分。

龍隊在4局上追回1分，不過最終雄鷹還是以6比1擊退味全龍隊。雄鷹先發投手鳥松（Ljay Newsome）投5局失1分，奪下本季第2勝。