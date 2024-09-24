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中職／王念好愛跳屬性「露出馬腿」 鋒總談攻擊能力透過比賽累積

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊王念好首度拿下單場MVP。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊王念好首度拿下單場MVP。圖／富邦悍將隊提供

富邦悍將隊今天以7：1擊敗中信兄弟隊，王念好單場雙安、3分打點拿下生涯首座單場MVP，比起上次「代跳」，這次靠自己表現站上MVP頒獎台，讓他直言更開心。總教練陳金鋒談這位隊內備受期待的新秀，認為比賽經驗的累積，會讓他在攻擊上更能掌握，「這是練習不來的。」

王念好經過U23世界盃棒球賽的國家隊經歷後回歸，今天擔任先發第九棒、一壘手繳出好表現，包括在第4局滿壘時敲出二壘打，挹注2分打點，也是今天的致勝安打。

陳金鋒表示，讓他每天去打，比賽經驗累積越來越多，就越能適應比賽張力、節奏，「怎麼去做攻擊、怎麼去做守備，自己腦袋會慢慢越來越清楚，多比理解比賽的程度會越來越好。」

他認為王念好的守備問題不大，但攻擊球路、速差方面還需要多掌握，「多打去適應不一樣的變化球，身體的掌控去擊球，這是練習不來，透過比賽去看投手每一顆球，每種投手不同球路怎麼去做攻擊，這個需要讓他透過比賽去累積。」

王念好提到，回歸母隊後，有詢問教練打擊上的建議，去思考怎樣可以更確實擊到球，之前打擊型態比較偏向左半邊，嘗試往中外野的攻擊調整；滿壘建功的打席，他說：「今天就是享受比賽、放開來打，滿壘時想說想辦法碰到球，看能不能打到外野。」

王念好先前曾為身體不適的王正棠代跳MVP舞蹈，首度自己獲得單場MVP，他笑說：「之前不小心露出馬腿，跳舞被發現，一直被cue跳舞，這次滿開心，因為是靠自己的表現上去跳舞。」

富邦悍將隊王念好首度拿下單場MVP。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊王念好首度拿下單場MVP。圖／富邦悍將隊提供

王念好 王正棠 陳金鋒

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