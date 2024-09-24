中職／又贏了！悍將近8戰6勝 兄弟季冠軍燈號只下修M5

富邦悍將隊近況超凶，今天在新莊棒球場以7：1掠奪中信兄弟隊，近8戰拿下6勝；黃衫軍今天無法「自助」下修季冠軍燈號，但靠另一地味全龍隊1：6不敵台鋼雄鷹隊，下半季封王魔術數字仍下修M5。

悍將先發投手藍力以106球完成6局投球，被敲5安打、失1分，為陳子豪2局上敲出的陽春砲。

面對兄弟先發投手余謙，悍將首局出現2支安打、2次四死球保送卻1分未得，董子恩錯過滿壘建功的機會，第4局在一、三壘有人時再度輪到他，這回以二壘打幫助悍將追平戰局。余謙再對王正棠投出保送，形成滿壘，王念好的二壘打送回兩分打點，代跑王正棠的蔡佳諺則在本壘前遭到阻殺出局，悍將該局攻下3分逆轉戰局。

余謙最終先發只撐3.2局被敲5安打、失3分，吞下本季第5敗；悍將在第8局突破呂彥青，單局攻下4分，持續擴大領先優勢，幫助洋投藍力的本季第4勝順利到手。