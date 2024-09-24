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中職／曝王光輝當年特別選秀的堅持 周思齊：我是他第2好的投資

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
周思齊隨隊到新莊棒球場，賽前也參與訓練。圖／中信兄弟隊提供
周思齊隨隊到新莊棒球場，賽前也參與訓練。圖／中信兄弟隊提供

告別20年選手生涯的第一夜，周思齊感受到最大不同，他說：「睡得很好，根本是昏睡，沒有比賽壓力，整個癱掉的感覺。」接下來的身分為亞洲棒球總會會長辜仲諒的特助，他坦言以後來球場的機會滿低，「如果真的有來，可能也是上面（貴賓席）。」他笑說：「因為有冷氣，曬了幾十年的太陽，但我會懷念啦！」

周思齊今天隨隊來到新莊棒球場，他的引退儀式留下不少經典畫面，回想當天隊友獻花時，魏碩成三度鞠躬，他還原當下狀況，「當時球迷有聲音，我也聽得到，他自己先90度鞠躬，他也滿自責，看到我又鞠躬一次，我就叫他再鞠躬一次。」他說：「看起來大家攻擊次數有比較少一點。」

王威晨透過社群表示，當時向他說「我代替王光輝謝謝你」，周思齊則回想起，當年特別選秀上，正是王光輝的堅持而選了他，「球隊是可以不用選我，但那年第三個指名我，進來後有聽賢拜說，本來球隊要選沈鈺傑，但老大滿堅持。」他笑說，自己應該沒有讓他失望，「我是他最好的投資吧！啊，第二啦！第一是他兒子。」

雖然不用準備比賽，但他今天依然維持訓練，對於本季再上賽場的想法，他直言：「可能要受傷5個人才會上去，所以我還是會準備，以備不時之需，但我希望不要，因為那代表球隊有問題。」

退役後除了特助的工作外，他還將在11月3日五月天花蓮的演唱會擔任嘉賓，他笑說：「出道首戰在家鄉，我覺得滿好笑。」雖然已在4萬人的場合開過金嗓，也完成15分鐘大受好評的退休演說，但他認為感覺還是不太一樣，「21日是他們是嘉賓，這次是我去當嘉賓，我有壓力，我要練一下，希望不要拖累他們。」

周思齊隨隊到新莊棒球場，賽前也參與訓練。圖／中信兄弟隊提供
周思齊隨隊到新莊棒球場，賽前也參與訓練。圖／中信兄弟隊提供
周思齊隨隊到新莊棒球場，賽前也參與訓練。圖／中信兄弟隊提供
周思齊隨隊到新莊棒球場，賽前也參與訓練。圖／中信兄弟隊提供

周思齊 棒球 王光輝

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