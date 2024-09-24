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中職／悍將為新科特助送公事包 周思齊一句「悍將很強」讓球迷都笑了

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊由首席教練丘昌榮為周思齊送上公事包，作為引退禮物。圖／富邦悍將隊提供
富邦悍將隊由首席教練丘昌榮為周思齊送上公事包，作為引退禮物。圖／富邦悍將隊提供

中信兄弟隊周思齊引退，今天隨隊來到新莊棒球場，富邦悍將隊首席教練丘昌榮今天代表球隊，為這位新科亞洲棒球總會會長特助送上實用的公事包，周思齊感謝悍將球迷，並說富邦悍將是支很強的球隊，竟讓觀眾席上爆出笑聲。

周思齊生涯在新莊棒球場留下1484打席，還比洲際棒球場更多，是他在所有中職球場最多，在這裡敲出404支安打、23支全壘打，生涯首安、100、200、300、700、800、1200安都在新莊棒球場達成。

談到新莊棒球場，周思齊也說滿多回憶， 「大學、2001年亞錦賽也是在這邊贏，我沒什麼上場，但我也是一份子。」進入職棒後，過去兄弟象隊在這裡有滿多主場賽事，中信接手後也在新莊有安排主場。

他回想初印象的新莊，「以前打擊室是水泥，沒有保護網、沒有椅子、沒有電風扇，選手休息室也是水泥，沒有置物櫃，牛棚是平的，很酷欸！」他比比板凳席的木製座椅，「這些板凳席以前都沒有，都是塑膠折疊椅，還有吃流水席紅色的那種。」

對比現在的新莊棒球場，周思齊說完全不能比，「差太多了，不能比，不能想像啦！以前上面都是喇叭組、打鼓的，現在是啦啦隊、應援，以前賣香腸、臭豆腐的都進來，比賽都聞得到，香腸賣完了，換臭豆腐來，洋將都在笑、都在罵怎麼那麼臭。」

悍將今天賽前先為周思齊送上公事包，祝福他的退休生活，周思齊則是表示，「富邦悍將是支很強的球隊。」一句話就讓球迷爆出笑聲，他說：「在這邊有很多的記憶，謝謝富邦的球迷，我會記得你們，如果可以的話，今天也想打敗你們。」

周思齊 富邦悍將 棒球

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