中職／本季最後過招悍將 平野惠一上門找鋒總：不要打太大力

中信兄弟、富邦悍將隊今天在新莊棒球場過招，賽前兄弟教頭平野惠一現身悍將陣營，說明要找陳金鋒總教練，原來是為兩軍本季最後一場交手前來打招呼，不忘跟鋒總說：「不要打我們太大力」，當場被鋒總笑笑拍了平野的手臂回應。

至今天賽前，兄弟本季還剩9場例行賽要打，包括對台鋼雄鷹隊4場、樂天桃猿隊3場、統一獅隊1場，以及今天與悍將的最後交手。

平野賽前帶著翻譯來到悍將陣營，說明要找鋒總，吸引媒體圍觀，而兩人一碰面先握手致意，平野向他表達是為本季最後一次交手而來，「今天不要打太大力喔！」陳金鋒則是拍了他一下笑笑回應。

談到此事，平野表示，會有這樣的習慣，是因為這是基本要有的禮貌，「大家都是CPBL的一分子，不是敵人，大家都是同伴。」