中職／陳真帶高國輝養傷經驗談回歸 有決心「我已經不是年輕選手」

富邦悍將隊外野手陳真7月中旬因為左膝扭傷下二軍，本周回歸前線，今天擔任先發第八棒、指定打擊出賽，在二軍期間向傷病史豐富的打擊教練高國輝請教養傷、傷後回歸經驗，即便不能練習，也透過在二軍投手練投時下去站，練一下擊球節奏。

陳真在受傷前本季在一軍出賽場數42場，已經是生涯新高，原本應該可以持續堆疊數字，無奈遇到傷情，「這一個半月來，每天都在碰鐵（重訓）。」

他表示，自己的傷勢屬於輕微韌帶撕裂，是最輕微的一級，剛受傷下去時，就在高國輝要去火腿隊見習前夕，「有跟他聊一下，他要我保持正面心情，當下會有點悶，怎麼在這個時候受傷，透過他的正面鼓勵保持好心態。」此外，他也提到，「之前輝哥有滿多受傷經驗，也滿常問他受傷回來的經驗，怎樣有一些比較好的回饋。」

陳真說，原本防護員評估今年球季有報銷的可能性，「但我還想回來，問說一個月有沒有可能？但韌帶的傷勢不能急，輝哥也說一定要恢復好才能回來。」談到已是新高的生涯一軍出賽數，他有覺悟，「我覺得我已經不是年輕選手，今年給自己很大決心，一定要突破，不管怎樣，為球隊貢獻今年要做出來，因此更努力和教練學東西，如果不是受傷，應該會更突破。」

再回歸時明顯頭髮留長了不少，被問起此事，陳真自曝，「有一件事很好笑，我老婆先前放音樂時，女兒看到小賈斯丁在喊『把拔』，但我後來再放，她就沒有喊了。」