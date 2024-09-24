富邦悍將領隊林華韋獲頒體育傳炬終身成就獎 強調品格最重要

教育部體育署今天舉行113年度學校體育傳炬獎頒獎典禮，現任中華職棒富邦悍將領隊林華韋獲頒最高殊榮的終身成就獎。他在致詞時勉勵年輕人，人生道路上品格永遠是最重要的。

現年66歲的林華韋，曾率隊在1984年洛杉磯奧運獲得棒球示範項目的銅牌，隨後在1992年巴塞隆納奧運率領棒球隊獲得銀牌。他也是首位棒球選手出身、擔任大學校長（台灣體大）的人。

林華韋在退休後，擔任中華職棒富邦悍將領隊，將畢生棒球經驗傳承下去。

林華韋今天在頒獎典禮上致詞時表示，能獲得這個獎項真的倍感榮幸，「最重要的就是感謝我的父親，從小到大，他教導我最重要的，就是品格優先，在他嚴厲的指導下，才有現在的我，因此我最想把這個獎項送給在天上的他。」

林華韋在接受中央社記者訪問時再次強調，未來的世界一定會越來越複雜，但在人生的道路上，品格一定是最優先，成就並非一蹴可幾，不但要持之以恆努力，還得要靠端正的品格才行。

今年學校體育傳炬獎總計41個機關、學校及個人獲獎，獎項類別包含績優機關獎、績優學校獎、教學傑出獎、活動貢獻獎、運動教練獎，以及特別獎項「學校體育奉獻獎」與「終身成就獎」。