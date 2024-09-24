中職／受邀參加潘威倫引退賽 林華韋：讓教練放心的球員

中職統一獅投手潘威倫將於28日舉辦引退賽，受邀出席的富邦悍將領隊林華韋透露，潘威倫平常話不多但很努力，是讓教練相當放心的球員。

獅隊將於28日在台北大巨蛋舉行「Du My Best潘威倫引退賽」，當天恰逢教師節，因此特別邀請包含林華韋、楊賢銘、陳進財、徐生明（由夫人謝榮瑤代為出席）、葉志仙、洪一中、謝長亨及郭泰源等過去曾在台灣隊帶過潘威倫的總教練共同出席，參與賽後感謝儀式。

潘威倫目前生涯累計149勝，已是中職歷史勝投王，前台灣隊總教練林華韋今天出席113年度學校體育傳炬獎頒獎典禮、接受媒體聯訪時提到，潘威倫在他心中是1名天分非常好，而且相當自律的球員，加上努力訓練，才能達到如今的成就。

林華韋透露，平常的潘威倫話不多但很努力，球場上的表現也是有目共睹，是讓教練相當放心的球員，「不過他同樣要面臨退休的這一天，我還是非常肯定他在選手時期的傑出表現，祝福他退休之後的第二人生過得非常精彩，我相信一定會的。」

而獲得113年度學校體育傳炬獎的終身成就獎，林華韋特別感謝在天上的父親，從小教導自己任何事情以品格優先，「也勉勵年輕朋友，成功並非一蹴可幾，持之以恆努力，最後依賴的是正直的品格。」被教育部政務次長張廖萬堅稱偶像，林華韋則笑說：「有看過我打球的人，代表有一定的年紀。」