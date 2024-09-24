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中職／周思齊引退意外插曲 誠泰球迷帶6歲合照與楊睿智來相認

聯合新聞網／ 綜合報導
楊睿智(左)與當年的小球迷睽違多年合照。 截圖自周思齊FB
楊睿智(左)與當年的小球迷睽違多年合照。 截圖自周思齊FB

上周末中信兄弟在台北大巨蛋為周思齊舉辦引退活動，許多周思齊誠泰Cobras時期戰友及球迷進場見證，其中有位誠泰迷帶著6歲時合照，與楊睿智重逢。

楊睿智2003至2007年時期效力誠泰，是周思齊在誠泰的前輩。周思齊今天在社群媒體分享一個小故事，「9月21日那天，誠泰Cobras來了很多老朋友，包含賢拜們以及在場上也有許多誠泰的球迷，那天楊睿智賢拜帶著許多小禮物送給外野的誠泰球迷。」

「其中一位球迷拿著一張照片，那是她6歲時與睿智賢拜的合照。這麼多年過去，終於有一個機會好好跟誠泰說再見，她帶著6歲的合照到球場，終於見到了睿智賢拜，在照片上簽下了名字。」

貼文一出，釣出許多資深球迷分享回憶，「感謝思齊記得大家，讓我們有機會和喜歡的誠泰球員再會面」、「幫張賢智頒獎的兄妹和大哥哥也在這裡相認」、「鯨迷由衷感謝周董喚回蛇迷」。

周思齊

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