日職／曾陷性醜聞差點無球可打 山川穗高如今成MVP熱門人選

軟銀鷹昨日以9：4擊敗歐力士猛牛，睽違4年再度在太平洋聯盟封王。本季因性醜聞而從西武轉戰軟銀的32歲重砲山川穗高，目前以32轟外加94分打點暫居洋聯打擊雙冠王，還成為洋聯MVP熱門人選。

去年還效力西武獅的山川穗高，因涉及性侵案，遭到西武球團處以無限期禁賽，整季只出賽17場，這讓山川一度考慮退休。雖然最後雖未起訴，但山川仍離開西武轉戰軟銀，還一度發生西武想從軟銀延攬老將和田毅，引發球迷不滿的風波，最後西武選擇了軟銀的火球後援投手甲斐野央作為山川轉隊的補償球員。

山川穗高一度面臨無球可打的窘境，在諸多爭議下才成功轉戰軟銀。 擷圖自軟體銀行鷹FB官方粉絲團

山川今年以4年約12億日圓合約加盟軟銀，但無法平息西武球迷的怒火，只要山川在西武主場出賽，就會遭到西武球迷噓聲伺候。不過山川繳出谷底反彈的好成績，本季出賽135場，繳出洋聯最多的32轟與94分打點，打擊率為2成52。

如今軟銀在例行賽封王，差點無球可打的山川穗高更能體會留在球場的重要性：「我很高興，雖然更多的時候是處在狀況不好的狀態下，得靠大家幫忙才贏得優勝。能來到這支靠近我出生地沖繩的九州球隊，真是太好了。」