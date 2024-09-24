中職／網傳明年看不到啦啦隊短今 本人澄清：不要幫我引退

中信兄弟隊上周末為周思齊舉辦引退活動，他致詞時突然講到「兄弟齊心，大家都愛短今」，這句話引發網友熱議，有人稱短今將在本季結束後離隊。短今昨天在社群澄清並喊話「不要這麼快幫我引退」。

周思齊在引退儀式中展現幽默感，他突然要江坤宇說出「兄弟齊心」下一句，接著他自己笑說「大家都愛短今。」不料有網友表示，「可惜短今今年應該最後就畢業，明年大家看不到短今跳舞。」

對此，短今昨天在Threads曬出截圖，強調自己沒有離開啦啦隊想法，「不要這麼快幫我引退啦！打擊我不敢說，至於守備我可以請教弟弟阿坤，應該可以再守個幾年，歹救補。」

現年33歲的短今2016年就加入兄弟啦啦隊Passion Sisters，她昨天發文解釋「兄弟齊心，我愛短今」是周思齊和張志豪發想，為了賽前凝聚向心力。周思齊笑說，「如果短今退休了，請大家繼續愛她。」，這讓短今眼淚忍不住並直呼，「你怎麼能不愛他？」