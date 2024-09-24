棒球／50歲鈴木一朗大秀雷射肩 外野不落地長傳本壘引驚呼

日本50歲傳奇名將鈴木一朗退休後組成業餘棒球隊伍「神戶智辯」，為了推廣女棒，連續4年與日本女子高中棒球選拔隊進行對抗賽。一朗也在賽前熱身大秀「雷射肩」，讓現場東京巨蛋的球迷發出陣陣驚呼。

一朗在賽前練習時展現靈活步伐，對於球的彈跳掌握仍有一定水準，接到球後墊了幾步，球又平又直地回傳到本壘，再現招牌的「雷射肩」，外國網友們紛紛留言：「一朗的傳球還是像大砲一樣」、「臂力比大聯盟99％球員還要好」。

Ichiro showing off his cannon at 50 years old 😳 pic.twitter.com/FI4frNXbXc — Jomboy Media (@JomboyMedia) 2024年9月23日

不過一朗昨天擔任的是先發第一棒兼任投手，用141球完投9局，被敲10安失掉3分，當中有2分自責分，投出10次三振，最快丟到137公里。打擊則敲出4安猛打。

一朗賽後表示，首局被對方連續安打感到很驚訝，這場比賽總共被敲10支安打，一般投手都沒有被敲10安，一朗也誇讚：「她們的水準確實提升了，這讓我非常高興。」