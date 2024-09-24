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中職／確定成五月天花蓮演唱會嘉賓 周思齊：要好好練歌了
中信兄弟隊上周末在台北大巨蛋為周思齊舉辦引退活動，周六天團五月天助陣，畫面感動許多球迷，如今周思齊也宣布自己將到花蓮，擔任五月天演唱會嘉賓。
周思齊在引退日與偶像五月天見面，還相約在花蓮合唱「I Love You 無望」。如今這項約定確定將實現，阿信昨天在FB分享演唱會完整版表演影片，並在貼文留言區宣布，「大家不用擔心思齊失業，11月3日花蓮就是思齊的出道舞台。」
周思齊今天也在個人社群媒體證實這項好消息，「謝謝五月天，我真的要去花蓮出道了！接下來要好好練歌了！」
五月天11月1日至11月3日在花蓮舉辦公益演唱會，攜手相信音樂旗下歌手劉若英、蘇慧倫、告五人、麋先生等14組音樂人參加。周思齊正好是花蓮太巴塱部落出身的球員，如今將在家鄉以歌手身分出道，與五月天攜手做公益。
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