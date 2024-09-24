日職／「老鬼」還想投！ 43歲和田毅表態想續戰2025球季

根據日本職棒太平洋聯盟官網報導，今年43歲的軟銀隊左投老將和田毅表態想續戰2025球季，希望能作為年輕投手的榜樣繼續奮戰，目前也正在嘗試不同的投球角色為球隊做出貢獻。

和田毅本季繳出2勝2敗，防禦率4.01的成績，目前在一軍僅出賽5場是生涯新低，不過日前在二軍拿下生涯首次救援成功，投手教練倉野信次透露，正在測試和田擔任中繼後援時的狀態，為了軟銀接下來的季後賽做準備。

自2003年加盟大榮鷹開始，今年是和田毅第22年的職棒生涯，日職生涯17年皆在軟銀鷹（前身為大榮鷹）渡過。2012年跨海挑戰美國職棒，2016年回到日職持續征戰賽場，始終維持著穩定身手，「軟投派」的他甚至還在2022年飆出生涯最快的149公里，技驚四座。

和田毅曾在2011至2015年間旅美挑戰，效力過金鶯與小熊，也曾短暫與陳偉殷當過隊友。 路透

和田毅的球技與個性受到許多球迷與年輕後輩推崇，甚至被譽為軟銀「隊魂」。今年年初傳出西武將簽下和田毅，本人則表示「若轉隊就要退休」，在球迷的不滿下軟銀緊急將和田毅留下。

在2021年松坂大輔退役後，「松坂世代」打職棒的93人中只剩和田毅1人持續留在球場上，而和田毅打算將這一傳奇世代以及個人的職棒生涯再往更遠處延續。