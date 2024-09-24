中職／見證周思齊引退 啟聰師生、偏鄉球隊也圓巨蛋夢

周思齊引退主題周兩天賽事在台北大巨蛋吸引8萬人進場，寫下中職票房紀錄，這一天的感動不僅來自周思齊的告別，長期贊助球芽基金的基金會、企業們主動捐款，幫助許多有棒球夢的孩子可以踏進大巨蛋草皮，也讓這場引退賽潛藏更多愛與慈善。

周思齊於2014年創辦「周思齊棒球獎學金」，成立前幾年是由華科慈善基金會協助募款，為基層棒球隊提供資源，尤其致力於花蓮地區的棒球發展，並在華科慈善基金會支持下，於2017年正式設立了台灣球芽棒球發展協會，可以說是支持球芽基金最重要的夥伴。

在周思齊的引退主題周活動前，球芽基金號召各界捐款，希望讓更多弱勢孩子有機會走進台北大巨蛋，見證這個歷史性時刻。華科慈善基金會作為第一個響應的團體，不僅捐贈善款，9月21日還邀請了50位台北啟聰學校的師生進場，讓他們一同參與這場意義深遠的引退活動，實現了「有愛無礙」的公益理念。

台北啟聰學校師生在大巨蛋感受棒球魅力。圖／台北啟聰學校提供

長期贊助球芽基金的瑞波士訂製西服，得知台中市光隆國小少棒隊有進場觀賽的願望後，主動贊助了50張門票，讓這些懷抱棒球夢的小朋友能踏上大巨蛋的草皮，與周思齊和4萬名球迷一起見證這個珍貴的時刻。

當天的引退活動充滿感人時刻，不僅是對周思齊過往職業生涯的致敬，對於台北啟聰學校的師生和台中光隆國小的少棒隊孩子們來說，這也是一次終生難忘的體驗。台北啟聰學校的老師在活動結束後表示，「能夠在這樣的氛圍中與大家一起見證周思齊的引退，對我們來說是一種莫大的榮幸。感謝所有的愛心人士，是你們讓孩子們的夢想得以實現。」