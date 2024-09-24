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12強賽／中華隊大巨蛋門票比日本貴800元 網酸：看世界第2還嫌

聯合新聞網／ 綜合報導
世界棒球12強大巨蛋賽事單場票價。 截圖自世界十二強棒球錦標賽FB
世界棒球12強大巨蛋賽事單場票價。 截圖自世界十二強棒球錦標賽FB

世界棒球12強B組預賽中華隊賽事及日韓大戰，11月將在台北大巨蛋開打。中華隊面對日韓最貴票價3380元，其他賽事要3080元，有網友指出日本名古屋巨蛋預賽才11200日幣（約2493元台幣），紛紛對主辦單位開價感到不滿。

中華隊大巨蛋賽事單場票價公布，對日韓票價最貴3380元，最便宜680元，中華對非日韓球隊及日韓大戰，最貴3080元，最便宜280元。天母球場沒有中華隊賽事，最貴980元，最便宜500元，雙人席1480元，家庭席（容納8人）6680元。

有網友在Threads發文指出，「今天公布世界12強的票價，台灣人絕對是全世界最有錢的。日本首輪最貴票價11200日幣（約2493元台幣），最便宜3300日幣（約735台幣）；墨西哥首輪最貴850披索（約1402元台幣），最便宜75披索（約124元台幣）；東京巨蛋決賽最貴3萬日幣（約6679台幣），不過1張票可以看2場，外野3300日幣（約735元台幣)。」

該貼文也被轉發到PTT等網站，許多網友開酸，「台灣人有錢又盤啊」、「讓你看世界第二還嫌喔」、「台灣有台灣的玩法」、「什麼都輸票價倒是不會輸人」、「東京巨蛋還不會漏水」、「開價不輸墾丁」。

不過也有網友表示，「經濟比日墨好，這票價正常」、「因為台北大巨蛋造價很貴」、「沒關係讓給我買就好，太便宜搶不到」、「我們還有最高品質啦啦隊」、「熱門對戰組合大概還是完售啦」。

世界棒球12強

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