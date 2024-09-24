棒球12強賽懶人包 中華隊首戰強碰南韓 賽程、門票與轉播看這裡

第3屆世界棒球12強賽將在今年11月展開，中華隊與南韓、日本、古巴、多明尼加和澳洲被分在B組，這是台北大巨蛋首次舉辦一級國際棒球賽事，中華隊預賽5場全都在大巨蛋舉行，而且皆為晚場賽事，中間還有1天休兵日避免4連戰，堪稱最完美賽程。

轉播資訊

電視直播由緯來體育台、東森新聞台與MOD的愛爾達體育台聯合轉播；網路方面則有Hami Video與ELTA.tv兩大OTT平台。

分組及比賽場地

12強賽分組。 截圖自WBSC官方X

12強賽預賽分為2組，A組由美國、委內瑞拉、荷蘭、波多黎各、巴拿馬以及墨西哥組成。比賽時間為11月10日至14日，場地是墨西哥球場Estadio Panamericano和Estadio Santa Teresita。

B組則由日本、南韓、古巴、多明尼加、澳洲以及中華隊組成。日本與澳洲13日在日本名古屋巨蛋進行開幕戰，其餘賽程都在台北大巨蛋或台北天母球場。中華隊13日首戰南韓後，接著在14日對上多明尼加，休兵一天後，16日開始三連戰，依序對上日本、澳洲、古巴。中華隊與古巴也是B組唯二不需打4連戰的球隊，對牛棚運用上有利。

賽制

預賽各組前2名將取得晉級超級循環複賽的資格，而複賽第1、第2名將爭取12強賽冠軍，第3、第4名則競爭季軍，複賽將在21至23日舉行，獎牌戰則是在24日，複賽起皆移師東京巨蛋。

票價及購買時間

世界棒球12強售票時程。 截圖自世界十二強棒球錦標賽FB

本屆12強票價受到關注，主辦方推出巨蛋全場次限量應援套票，「就一起應援A區」套票1萬9080元，「內野中央區」1萬2480元，9月27日中午12點中信卡友能優先購買，9月28日套票全面開賣。

世界棒球12強大巨蛋限量套票。 截圖自世界十二強棒球錦標賽FB

僅這2區有限定紀念短T

單場票價方面，中華對日韓「就一起應援A區」最貴3380元；最便宜是內野一般區5樓680元。中華對非日韓最貴3080元，最便宜280元。單場票10月3日中信卡友優先購買，10月4日全面開賣。贈品只有在大巨蛋中華隊5場賽事及日韓戰贈送，就一起應援A區、B區、戰力應援區可獲得入場限定紀念短T（6款）；不限區域能拿到賽事紀念資料夾（6款）、入場紀念徽章（28款）。

世界棒球12強大巨蛋賽事單場票價。 截圖自世界十二強棒球錦標賽FB

世界棒球12強賽推出應援商品（左）供球迷搶購，限定區域可獲得入場限定紀念短T共6款（右）。 記者陳正興／攝影

天母球場沒有中華隊賽事，內野熱區套票10月7日全面開賣，價格6960元。單場票10月11日全面開賣，有可容納8人家庭席6680元、雙人席1480元、內野熱區980元、內野特區680元及內野一般區500元。

世界棒球12強天母熱區套票。 截圖自世界十二強棒球錦標賽FB

世界棒球12強天母球場單場票價。 截圖自世界十二強棒球錦標賽FB

中華隊大名單

中華隊在9月初招開選訓會議，將大名單從80人縮減至60人，台灣隊總教練曾豪駒表示，60人名單中有8名旅外球員、52名中職球員，沒有業餘球員，守備位置人數分為投手29人、捕手6人、內野14人、外野11人。曾總直言投手部分的選擇最困難，畢竟國際賽投手戰力吃重，但還是希望最後正選名單，可以組成最佳陣容、打出最佳成績。

選出60人名單後，接下來將是10月出決定28人正選名單，另外曾豪駒也透露，教練團規劃會再補進2至3人，人選是目前中職球隊教練團。

中華隊教練團

總教練：曾豪駒(樂天桃猿二軍總教練)

首席兼捕手教練：高志綱(統一7-ELEVEn獅一軍首席教練)

打擊教練：彭政閔(中信兄弟二軍總教練)

投手教練：王建民(中信兄弟一軍投手教練)

內野守備教練：陳江和(中信兄弟一軍首席/打擊教練)

外野守備兼跑壘教練：張建銘(味全龍一軍打擊教練)

中華隊應援女孩12人名單

啦啦隊則由中職6隊各2位代表，以及台灣運彩紅運少女8人組成，將全程為中華隊應援。中職啦啦隊包含中信兄弟妮可、曼容，味全龍隊小映、璦昀，樂天桃猿隊孟潔、嘎琳， 統一獅隊斐棋、Joy，富邦悍將隊秀秀子、Jessy，台鋼雄鷹隊妡0、林浠。