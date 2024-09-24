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中職／周思齊引退 好友議員曝當年對戰影片：為棒球的心不會變

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
議員陳炳甫在臉書貼出2019年立委補選前與周思齊對戰電玩棒球的影片，兩人聊到不少棒球政策想法。陳說，影片輕鬆，但也承載他跟周思齊想為棒球努力的心，「我相信現在不會變，以後也不會變。」圖／引用自陳炳甫臉書
議員陳炳甫在臉書貼出2019年立委補選前與周思齊對戰電玩棒球的影片，兩人聊到不少棒球政策想法。陳說，影片輕鬆，但也承載他跟周思齊想為棒球努力的心，「我相信現在不會變，以後也不會變。」圖／引用自陳炳甫臉書

中信兄弟球星周思齊引退球迷不捨。好友、議員陳炳甫在臉書貼出2019年立委補選前與周思齊對戰電玩棒球的影片，兩人聊到不少棒球政策想法。陳說，影片輕鬆娛樂，但承載他跟周思齊想為棒球努力的心，「我相信現在不會變，以後也不會變。」

陳炳甫說，「今天開始，周思齊有更多的時間可以去做他想做的事情，讓我們給他更多的支持，也讓我們的棒球更好。」

2019年國民黨台北市議員陳炳甫參加北市立委補選惜敗，不過他選前特別邀請好友周思齊PK電玩棒球，同時對談對體育政策想法。當時周思齊接任球員工會會長、也已創球芽基金會。但為避免讓周思齊受到困擾，當年影片選在選後才發布。

陳炳甫昨天也在臉書有感而發貼文提到，前兩天，大巨蛋湧進了8萬球迷，來見證職棒球星周思齊的引退賽。2013年周思齊成立球芽基金會，我們開始有了互動，他也在同年踏入政壇。都希望能多盡一份心力，為這個社會多做點事，也因此變成了好朋友。

陳說，成功的運動選手很多，周思齊是讓他最敬佩的一位。他是極少數現役選手用自己的力量成立基金會，來培養小選手，甚至安排他們出國讀書、打球。

陳炳甫也透露周思齊的貼心舉動，陳說，引退典禮影片中許多球員都提到周是暖男，他也曾感受到周的貼心：除了連續兩年送的冠軍球衣，今年周思齊送他一雙球鞋，後來才知道在之前周已經偷偷問助理腳的尺寸。就是這種細心和貼心，讓周思齊成為球場上的好學長、大家心中的真兄弟。

陳炳甫昨天也在臉書留言處，分享2019年選舉前拍的這部影片，讓許多網友狂讚。

議員陳炳甫在臉書貼出2019年立委補選前與周思齊對戰電玩棒球的影片，兩人聊到不少棒球政策想法。陳說，影片輕鬆，但也承載他跟周思齊想為棒球努力的心，「我相信現在不會變，以後也不會變。」圖／引用自陳炳甫臉書
議員陳炳甫在臉書貼出2019年立委補選前與周思齊對戰電玩棒球的影片，兩人聊到不少棒球政策想法。陳說，影片輕鬆，但也承載他跟周思齊想為棒球努力的心，「我相信現在不會變，以後也不會變。」圖／引用自陳炳甫臉書

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