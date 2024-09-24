12強賽／中信號召力挺中華隊 12強預賽10月4日單場全面開賣

中國信託商業銀行贊助2024年世界棒球12強賽B組預賽，比賽11月13至18日於台北大巨蛋及天母棒球場舉辦，將是台北大巨蛋首度舉辦一級國際賽事，球迷關注已久的售票資訊正式公布，力邀球迷進場相挺中華隊爭取6搶2的超級循環複賽晉級門票。

12強賽昨舉辦B組預賽記者會，世界棒壘球總會執行副會長暨中華棒協理事長辜仲諒說，所有台灣人都愛棒球，棒球是國球，為了球迷，目標只有一個，就是拿冠軍，「目前台灣棒球世界排名第二，世界第一雖是天標，但仍要往這個目標前進。」

辜仲諒也提到，台灣基層棒球一直在進步，日前U18中華隊打敗日本甲子園明星隊，奪得亞洲青棒錦標賽冠軍，非常不容易，但希望各層級的棒球都要好好加油，大家一起為國爭光。

中信銀行董事長陳佳文表示，中國信託是台灣首家投入五級棒運推展的企業，力挺國際賽不遺餘力，每次國際賽都是灌溉台灣棒球發展的養分，而承辦國際賽事更代表國際棒壇對台灣棒球實力的肯定。今年是中國信託信用卡發行50周年，為了回饋數百萬卡友長年支持，也為了營造主場優勢、成為中華隊最佳後盾，特別爭取中信卡友獨家優先購票，號召客戶進場為中華隊加油，讓世界看到台灣主場的氣魄。

在台北大巨蛋共要進行6場預賽，包括5場中華隊出賽及1場日韓大戰，將開放中信卡友優先購票，每場限量1萬3200張、共計近8萬張，9月27日開賣限量套票，10月3日開賣單場門票，全面開賣時間則是分別為9月28日、10月4日。中國信託致力「五級棒球運動」推展，再次以實際行動力挺中華隊登板國際賽，號召球迷進場，攜手締造台北大巨蛋歷史紀錄。