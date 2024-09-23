中職／獅隊拚戰績潘傑楷已恢復訓練 古林睿煬尚有2場先發

中職統一7-ELEVEn獅隊拚戰績場場關鍵，野手潘傑楷因腰傷20日下二軍，檢查後非新傷已恢復訓練，應該10月1日就可回一軍，投手古林睿煬例行賽表定還有2場先發場次。

獅隊是中職上半季冠軍，目前全年度戰績落後排名第1的中信兄弟1.5場，總教練林岳平表示，現在還有很大的機會拚全年度第1，本週的賽事場場都很關鍵，希望勝場數再提高。

獅隊陣中新生代本土王牌投手古林睿煬輪值安排，林岳平表示，不會太刻意操作、正常輪值準備，照表訂先發場次來看，例行賽應該還有2場先發。

獅隊野手潘傑楷先前因為自主訓練弄傷腰部，20日被下放二軍，林岳平表示，潘傑楷經過MRI（核磁共振）檢查，確認不是新的傷勢，應該是舊傷近期又發炎，消炎後就恢復正常訓練，最快10月1日補賽週就可回到一軍出賽。