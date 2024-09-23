中職／潘威倫引退賽拿捏尺度是挑戰 餅總盼棒球之神眷顧
中職統一7-ELEVEn獅隊投手「嘟嘟」潘威倫將於28日舉行引退賽，總教練「餅總」林岳平表示，期待潘威倫拿出好狀態最好能勝投，也坦言戰況拿捏尺度是挑戰，笑說希望棒球之神眷顧。
獅隊投手潘威倫是中職多項投手紀錄保持人，生涯149勝短期之內很難被超越，28日台北大巨蛋將投引退賽，力拚完成150勝里程碑。
想要奪下勝投必須完成先發5局的門檻，林岳平表示，當然希望潘威倫拿出最好的狀態，也希望其他隊友更加油幫忙，最好能夠勝投，「希望棒球之神可以眷顧我們。」
林岳平提到，對手台鋼雄鷹隊的打擊也不錯，狀況好、投得好當然就沒問題，但遇到危機、到什麼程度，「拿捏尺度是滿大的挑戰」。
獅隊也曾替林岳平辦過引退儀式，林岳平笑說，當時沒有投球只有儀式，會是什麼樣的心情也沒辦法體會，「潘威倫應該壓力也滿大的，期待他加油。」
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