中職／江少慶傷勢赴3間醫院檢查 本季不再出賽機會大

中職富邦悍將投手江少慶14日先發出賽投到2局上右肩前側不適傷退，悍將投手教練郭勇志透露，應該是新傷，已經看了3家醫院等評估報告，保險起見有很大機會本季不會再出賽。

悍將投手江少慶14日對樂天桃猿隊比賽先發，投到2局上2人出局後，突然表情痛苦傷退，悍將當時回報，江少慶投球後右肩前側不適，將安排進一步檢查。

悍將投手教練郭勇志今天賽前受訪表示，江少慶的傷不是舊傷，但應該是單純肌肉的傷勢，目前已經去了3間醫院檢查，還要等評估報告，看醫生怎麼說。

悍將例行賽還有11場比賽，但郭勇志表示，江少慶本季無法再出賽的機會蠻高的。江少慶去年季後因為右手肘內側韌帶損傷動刀，直到8月22日本季首度回到一軍先發出賽，目前為止本季4場先發出賽戰績1勝1敗、防禦率1.59。