中職／雨勢不斷打亂賽程 悍將、獅隊比賽再延至10月7日

近日雨勢不斷打亂中職賽程，原訂今晚富邦悍將與統一7-ELEVEn獅隊比賽因雨再次延賽，延至10月7日原場地新莊棒球場補賽。

富邦悍將原訂21、22日在主場新莊棒球場與獅隊打2連戰，2場比賽都因雨延賽，其中21日比賽原本延至今天在新莊棒球場補賽，但又再度因雨延賽。

聯盟發出公告，原訂今天晚間在新莊棒球場悍將與獅隊比賽，因雨勢影響，無法進行比賽，延至10月7日晚間6時35分、原場地補賽。