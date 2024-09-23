12強賽／賽事口號「就一起」 中職6隊12女孩全程應援

第3屆世界12強棒球錦標賽將在11月登場，在台灣進行的B組預賽將於11月13日至18日於台北大巨蛋、天母棒球場兩地開打，承辦單位中華民國棒球協會理事長辜仲諒說：「很開心能夠讓世界12強棒球錦標賽在臺北大巨蛋舉行，期待中華隊打出一場為國爭光的比賽」。

中華隊本屆預賽分在B組，賽事分別在13日對南韓隊、14日對多明尼加、16日對日本、17日對澳洲、18日對古巴，全數都在大巨蛋晚場登場。

今天在記者會中同時宣布本屆賽事中華隊應援口號「就一起！Come Together！」請所有球迷朋友「就一起」進場國際棒球賽事共同為中華隊吶喊加油，邀請所有人「就一起」迎接台北大巨蛋的首場一級國際賽事。

本屆賽事B組預賽獲得中國信託銀行頂級贊助，中信銀行董事長陳佳文說：「中國信託贊助國內各級賽事，讓棒球向下扎根，提升基礎棒球的環境，培育優秀的球員選手，並傳遞棒球永不放棄的精神。世界12強棒球錦標賽是繼世界棒球經典賽後的重要國際賽事，中華民國棒球協會可以成功爭取這項賽事，非常不容易，能夠完整的呈現這場國際賽事，不僅是主辦單位的目標更是民間企業共同努力的責任，邀請全國球迷一起為中華隊加油。」此次賽事提供中信卡友限量優先購票資格，卡友球迷可於指定時間使用中信卡優先購買台北大巨蛋與天母棒球場的賽事套票與單場票。

此外，啦啦隊女孩「台灣運彩CT Amaze」由來自中職6隊啦啦隊成員所組成，包括妮可、小映、孟潔、斐棋、秀秀子、嘎琳、Jessy、妡0、林浠、璦昀、Joy、曼容，以及台灣運彩紅運少女8人，將全程為中華隊應援。