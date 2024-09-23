日職／剛為周思齊引退獻聲 田中將大本季首度登一軍預計28日登板
樂天金鷲隊35歲投手田中將大本季首度登上一軍，預計在28日主場迎戰歐力士隊登板，田中目前距離美日通算200勝只差3勝。
據日媒「日刊體育」報導，田中將大去年秋天接受右手肘手術，因身體狀態不佳，一直在二軍調整。8月7日他重返實戰，在二軍出賽4場比賽，逐漸增加局數和用球數。13日他在二軍面對火腿，主投7局失3分（2自責分），如今確定將迎來本季一軍首戰。
樂天金鷲目前戰績64勝64敗，只落後洋聯第3的羅德海洋隊2.5場。22歲先發投手內星龍日前受傷，因此拉上田中將大支援。樂天金鷲總教練今江敏晃賽前與田中交流，他受訪時表示，「我只對他說『拜託你了』。」今江敏晃對田中充滿期待，相信狀況會好的方向發展。
值得一提的是，昨天中信兄弟隊為周思齊舉辦引退賽，田中將大獻聲祝福，他透過影片表示，「周思齊選手，20年的現役生涯辛苦了，2013經典賽的對決，我也記得很清楚，那個場面是比賽中重要的時刻，對我來說，是非常不甘心的瞬間。」田中也期許自己能像周思齊一樣，擁有很長的職業生涯。
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