棒球／50歲松井秀喜東蛋開轟！鈴木一朗熱投141球連4年完投

日本傳奇球星鈴木一朗連4年率領KOBE CHIBEN，與日本女高中生球隊交手，這次隊友有「酷斯拉」松井秀喜和松坂大輔。鈴木一朗熱投141球，連4年完投，松井秀喜則在第8局開轟，震驚日本棒球迷，KOBE CHIBEN最終也以17：3贏球。

現年51歲的鈴木一朗首局遭遇亂流，因連續被敲安打和隊友失誤，總共失掉3分，但隨後迅速回穩，最終用141球完投9局只失3分，最快球速137公里，差點追平去年的138公里紀錄。打擊方面，5打數3安打，包含第7局的二壘安打。

44歲的松坂大輔連3年出戰，擔任第三棒鎮守左外野，首局發生1次失誤，但隨後多次展現出色防守；打擊方面第4局擊出高飛犧牲打，第8局擊出安打。

50歲的松井秀喜首度參賽，這也是他睽違20年再度於東京巨蛋出賽（2004年大聯盟開幕戰）。松井比賽中右大腿受傷，所以上壘後都會換臨時代跑，第4局敲出安打，第8局拉出一發石破天驚的三分砲。鈴木一朗振臂歡呼，松井指著受傷的腿示意換代跑，但鈴木一朗笑著叫他繼續跑，松井拖著受傷的腿繞完壘，回休息室與一朗擁抱慶祝。