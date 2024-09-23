中職／明年大巨蛋場次受演唱會影響？市府承諾會長：一定棒球優先

台北大巨蛋今年成為棒球賽事的金雞母，本季已經有14場單場破2萬人的比賽，周思齊引退賽兩戰更湧入8萬人觀戰。「巨蛋商機」濃厚，各界搶進，中職明年還能分到多少場次受到關注，台北市政府體育局長王泓翔透露，今天已請中職會長不要擔心，「一定是以棒球賽事優先！」

中職本季共在大巨蛋舉辦38場例行賽、2場明星賽，演唱會腳步已經確定攻略大巨蛋，外界關注明年是否因此瓜分棒球賽事場次。

王泓翔指出，根據合約，大巨蛋一定是以棒球賽事為優先，「剛剛遇到蔡其昌會長，也是跟他講不用擔心，我們大巨蛋活動一定是以棒球賽事優先，棒球賽事之外才能舉辦非運動賽事，這是我們在投資執行計畫書中都訂得非常清楚，會來嚴格落實和執行。」

他表示，中職過去安排賽程都是當年才開始找場地，但台北市在場地使用上會要求前一年度定案，因此會要求中職在年底前把賽程排定；也包括國際賽、業餘賽事在內，因此會找中職、棒協、遠雄一起開協調會，確認大巨蛋棒球賽事場次。