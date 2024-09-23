12強賽／大巨蛋漏不停12強賽頂得住？遠雄允諾10月底完成改善

台北大巨蛋今年11月將首度迎接一級國際賽事，幾乎是每逢大賽就碰到的漏水問題，台北市政府體育局長王泓翔表示，遠雄所提交的計畫是在10月底之前會完成漏水修繕，開賽前也與會中華棒協一起做好場地整備。

大巨蛋雖讓台灣球迷有不受天雨影響的場地，但蛋內下雨的狀況也多次掀起話題，不僅觀眾席漏水，去年亞洲棒球錦標賽也曾發生外隊在外野直擊漏水的狀況。

王泓翔表示，大巨蛋從今年開始正式營運後，每次漏水都有派員去做監控、找出漏水點，遠雄規畫是在10月底完成改善，這是遠雄排定，會要求務必落實這樣的進度承諾。

他表示，12強賽開打前，也會與棒協一起做好場地整備，包含場地測試，一切都要符合國際棒球比賽規格；這段期間來大巨蛋觀戰受到漏水影響的民眾，也會以確保權益為優先考量。