中職／韓籍啦啦隊南珉貞結束本季應援 直呼「我愛台灣」

富邦悍將隊本季確定無緣季後賽，韓籍啦啦隊女神南珉貞已結束最後一場應援，她近日發影片直呼自己很愛台灣。

南珉貞昨天在YouTube上傳影片，她擔任導遊，帶領好友李晧禎和Judy一起在新莊旅行，過程中買包子到公園吃，以及前往便當店吃飯。南珉貞提到回韓國會想念球場便當的味道，因此回韓國前想再吃一次。

影片尾聲南珉貞有感而發地說，「今年來到台灣，難以置信棒球應援已順利結束。探索台灣許多城市，去很多地方旅行，短短幾個月嘗試很多新事物，更陷入台灣的魅力，變得更愛台灣了，我愛台灣。」

網友們也紛紛到影片留言區表示，「珉貞的嗓門真的很大，好活潑好好笑」、「今年球賽因為有你們多了很多精彩演出」、「禎貞姊妹明年還要繼續留在台灣哦」。