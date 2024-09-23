12強賽／售票資訊公開！大巨蛋6戰6款進場短T 單場票10月4日全面開賣

台北大巨蛋成為台灣棒球聖地，需要一次次國際賽、職業賽累積，世界棒球12強賽將成為第一項在大巨蛋舉辦的一級國際賽事，今天舉辦賽事記者會，宣布應援口號「就一起（Come Together）」，啦啦隊女孩專屬名稱「CT AMAZE」，票價資訊也在記者會上首度公開。

中華隊賽事以面對日本、南韓隊售價最高，最貴3380元、最便宜680元，台北大巨蛋其餘中華隊的場次以及日韓大戰則是最貴3080元、最便宜280元，中華隊5場賽事及日韓大戰購買就一起應援A/B區、戰力應援區入場贈品有每天不同款式的紀念T恤，其餘區域進場禮則是紀念資料夾和紀念徽章。

大巨蛋賽事限量套票搶先開賣，包括大巨蛋全部場次門票及賽事紀念掛袋，就一起應援A區售價19080元、內野中央區12480元，將於9月27日中信卡友、28日全面開賣，其餘大巨蛋單場售票則是中信卡友10月3日、全面開賣10月4日，皆於當日中午12點開賣。

球迷關注的啦啦隊女孩，「CT AMAZE」由中職6隊各兩位啦啦隊、合計12人組成，將與台灣運彩冠名啦啦隊紅運女孩一起為中華隊應援。

中華隊在過去兩屆12強賽分別排名第9和第5，本屆預賽分在B組，分別在13日對南韓隊、14日對多明尼加、16日對日本、17日對澳洲、18日對古巴，全數都在大巨蛋晚場登場。