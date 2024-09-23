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12強賽／台灣棒球世界排名第二怎解讀？辜仲諒、蔡其昌各自表述

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
世界12強棒球賽11月13到18日登場，今天舉辦賽事記者會。記者陳正興／攝影
世界12強棒球賽11月13到18日登場，今天舉辦賽事記者會。記者陳正興／攝影

台北大巨蛋首度迎接一級國際賽事，世界12強棒球賽11月13到18日登場，今天舉辦賽事記者會，中華棒協理事長辜仲諒在記者會上再度有犀利言論，直言中華隊的世界第二是各層級的平均，職棒拖累排名，「我們成棒沒有世界第二。」點名台灣打擊尤其是三流，「一定要加強，才能跟上世界第一。」

辜仲諒今天出席12強賽事記者會，他表示，台灣全民都喜歡棒球，是台灣國球，為了球迷，只有一個目標就是冠軍，中華隊目前世界排名是第二，希望能以第一為目標，「目標是『天標』，日本不好應付，但總是要有目標。」

他進一步提到，台灣基層棒球一直在進步，U18亞洲青棒錦標賽相隔17年打下冠軍不容易，「我接下來要講的話不中聽，但職棒（成棒）要加油，職棒拖累整個排行，基層一直在進步，但職棒一直在退步。」辜仲諒直言，「世界第二是平均，但我們成棒沒有世界第二。」他特別指出台灣打擊是世界三流，一定要加強，才能跟上世界第一。

中華職棒會長蔡其昌也在記者會上對於辜仲諒的排名說做出回應，「剛剛說打擊不太好，但我要和辜理事長報告，棒球的提升是全面性，我們本土投手也很欠缺，很多結構性的問題，需要很多企業多多投入職業棒球運動。」

他也強調，職棒不在世界排名裡，「大家都笑說我們排名第二，但打不到第二（的水準），讓我們覺得有愧，但我解讀第二名的意義，是國家對於各級棒球很重視，因為計算是從U12開始計算，只有國家對每一級都很重視，分數加起來不能證明水準第二名，但可以證明台灣政府和企業很關注棒球。」

中職聯盟負責中華隊組訓賽，蔡其昌透露目前準備進度，中職從去年經典賽打完，就與體育署密切合作，針對上次經典賽不足的地方提出精進計畫，實施一年來主要都在情蒐，對選手的狀況比去年掌握程度要高，總教練曾豪駒也親自去一趟美國觀察選手，預計在10月初進行最後名單確定，旅外球員回國後會先在斗六進行集訓，等待中職賽季落幕後中職選手投入集訓。

中華棒協理事長辜仲諒。記者陳正興／攝影
中華棒協理事長辜仲諒。記者陳正興／攝影

中職 中華隊 棒球

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