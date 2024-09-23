中職／峮峮感性發文向周思齊告別 網：榮幸青春遇見峮和周董

中信兄弟隊上周末為球星周思齊舉辦引退賽，啦啦隊人氣成員峮峮有到場應援，她今天也發文感謝周思齊的付出。

峮峮IG分享自己獻花給周思齊的圖片並寫道，「會不會有一天時間真的能倒退，從相遇的那一刻起，就知道總有一天要面對離別，只能默默祈禱著離別的那天能夠晚點到來。」

峮峮也引用周思齊的感言，「沒有成功的球員，只有時代的球員，在自己的時代寫下屬於自己的故事。」峮峮表示，「周董總是用幽默輕鬆的方式傳達他的信念，每個人的存在都是無法相比擬的，想說的話太多太多，總之周思齊我們都愛你，謝謝你。」

球迷們也紛紛在留言區表示，「很榮幸能在最青春的時期遇見峮跟周董」、「兄弟齊心，大家都愛峮峮」、「真的滿滿的感動，謝謝周董」。