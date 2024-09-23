快訊

網瘋傳吳慷仁簽約中國經紀公司 名導「拜託一事」：否則可惜了

快檢查發票！ 5、6月期千萬特別獎5張未領 地點、明細一次看

MiLB／鄭宗哲3A出賽好手感 單場3安跑出1盜壘

中央社／ 台北23日電
鄭宗哲。圖／取自IG
鄭宗哲。圖／取自IG

匹茲堡海盜隊3A野手鄭宗哲今天單場敲3安還有1盜壘，海盜3A終場以9比4擊敗明尼蘇達雙城隊3A。

鄭宗哲18日升上小聯盟3A後出賽維持好手感，先發打1棒、守游擊，開賽1局上首打席敲出右外野方向安打、跑出升上3A首次盜壘成功，再靠失誤站上三壘，接著對手又發生失誤跑回球隊第1分。

鄭宗哲3局上1人出局後敲出右外野方向安打，但隊友沒能延續攻勢；5局上海盜3A先靠接連2發陽春砲添分、開啟得分大局，鄭宗哲敲出個人單場第3支安打，海盜3A單局7支安打包括3發全壘打，攻下6分、奠定勝基。

鄭宗哲6局上吞下三振，8局上選到四壞保送上壘，總計4打數敲出3支安打，有1保送、1三振，跑回2得分，賽後打擊率4成62；海盜3A8局上再添2分、順利搶下比賽勝利。

海盜 鄭宗哲

延伸閱讀

MiLB／鄭宗哲升上3A首支長打出爐 連3場出賽敲安

MiLB／鄭宗哲3A初先發就敲安 美技守備用手套留印象

MiLB／鄭宗哲升上3A旅美以來最高 再往上是大聯盟

WBC資格賽考驗重重 中華隊總教練為何難產？

相關新聞

中職／「護國神嘟」引退！中華隊7教頭為潘威倫齊聚大巨蛋

周思齊引退賽在台北大巨蛋連映兩天，本周末輪到「嘟嘟」潘威倫將向球迷告別，9月28日所有在成棒層級中華隊帶過潘威倫的總教練...

中職／生涯終局…周思齊外野3守位巡迴 引退賽兄弟抱憾吞敗

味全龍隊讓周思齊的引退賽抱憾告別，今天利用第7局的4分大局致勝，郭嚴文在滿壘時的清壘二壘打擊潰黃衫軍，龍隊終場以5：1擊...

中職／牌桌上的兄弟不只選手 周思齊曝感言背後更大含義

周思齊在引退儀式上有感而發，希望球迷如果在牌桌上遇到小兄弟們，可以把他們帶回來練球，賽後記者會上揭露這段話背後更大含義，...

中職／新職務球迷擔心發配邊疆 周思齊笑回：不是海外顧問

周思齊引退後的下一份職務出爐，將為亞洲棒球總會會長辜仲諒擔任特助，他透露收到很多人私訊，「擔心我被發配邊疆。」他解釋：「...

黑豹旗／213隊報名寫賽史新高 首度增設女子組

中國信託商業銀行連續10年冠名贊助中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽，今年邁入第12屆，213隊報名寫下賽史新高紀錄，「女黑豹...

MiLB／鄭宗哲3A出賽好手感 單場3安跑出1盜壘

美國職業棒球匹茲堡海盜隊3A野手鄭宗哲今天單場敲3安還有1盜壘，海盜3A終場以9比4擊敗明尼蘇達雙城隊3A

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。