MiLB／鄭宗哲3A出賽好手感 單場3安跑出1盜壘
匹茲堡海盜隊3A野手鄭宗哲今天單場敲3安還有1盜壘，海盜3A終場以9比4擊敗明尼蘇達雙城隊3A。
鄭宗哲18日升上小聯盟3A後出賽維持好手感，先發打1棒、守游擊，開賽1局上首打席敲出右外野方向安打、跑出升上3A首次盜壘成功，再靠失誤站上三壘，接著對手又發生失誤跑回球隊第1分。
鄭宗哲3局上1人出局後敲出右外野方向安打，但隊友沒能延續攻勢；5局上海盜3A先靠接連2發陽春砲添分、開啟得分大局，鄭宗哲敲出個人單場第3支安打，海盜3A單局7支安打包括3發全壘打，攻下6分、奠定勝基。
鄭宗哲6局上吞下三振，8局上選到四壞保送上壘，總計4打數敲出3支安打，有1保送、1三振，跑回2得分，賽後打擊率4成62；海盜3A8局上再添2分、順利搶下比賽勝利。
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