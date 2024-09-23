影／小巨蛋立碑紀念市立棒球場 蔣萬安：請相關單位研究

台北市長蔣萬安今天出席「參與式預算城市交流論壇」，會前接受媒體記者聯訪時，針對昨天因大雨造成大巨蛋內出現局部漏水問題，面對即將在大巨蛋舉辦國慶晚會，蔣萬安表示已要求遠雄即刻進行漏水改善工程，請體育局督促遠雄提出改善期限，並進行考核。

另外針對中信兄弟職棒選手周思齊在大巨蛋引退時，提出想要在台北小巨蛋立一個碑，紀念台北市立棒球場的願望，蔣萬安表示，非常謝謝周思齊的建議，會請體育局、捷運局等跨局處相關單位研究，並提到自己身為職棒球迷，往日在台北市立棒球場的種種回憶，對日前訪問美東大都會球場時，看到他們對經典的球員，以不同的展示方式，未來也許透過立碑等其他方式來達成周思齊的心願。 台北市長蔣萬安（圖）今天出席「參與式預算城市交流論壇」，會前接受媒體記者聯訪時，針對昨天因大雨造成大巨蛋內出現局部漏水問題，面對即將在大巨蛋舉辦國慶晚會，蔣萬安表示已要求遠雄即刻進行漏水改善工程，請體育局督促遠雄提出改善期限，並進行考核。記者許正宏／攝影