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周思齊盼小巨蛋立碑 蔣萬安曝看球回憶：我來幫達成心願

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
中信兄弟周思齊引退賽昨晚在台北大巨蛋舉行，連續兩天都吸引滿場4萬名球迷進場，周思齊賽後與球迷合照時忍不住激動地落淚。記者余承翰／攝影
中信兄弟周思齊引退賽昨晚在台北大巨蛋舉行，連續兩天都吸引滿場4萬名球迷進場，周思齊賽後與球迷合照時忍不住激動地落淚。記者余承翰／攝影

中信兄弟42歲外野手周思齊這兩天進行引退賽，賽後舉辦引退儀式，周思齊在致詞時提到心中有個願望，想要在台北小巨蛋立一個碑。台北市長蔣萬安今天讚這是非常好想法，並表示已經請相關單位研究，也許透過立碑或更好方式，來達成周思齊的心願。

蔣萬安今天上午出席北市參與式預算城市交流論壇，對於周思齊在小巨蛋立碑的願望，蔣今天受訪時先謝謝周思齊的建議，並認為這是非常好的想法，所以他昨天已經即刻請台北捷運公司、財政局、體育局成立小組來全面研究，怎麼樣能做得更好， 讓台北成為發揚台灣棒球精神的重要地點。

蔣萬安也重提自己身為職棒元年球迷的看棒球回憶，蔣萬安說，大家都知道小巨蛋是台北市立棒球場的原址，更承載許多台灣民眾對棒球的熱愛與感動的回憶，同事也是台灣棒球的夢想之地。蔣說，他過去學生時代，就常常到台北市立棒球場看球賽，印象中穿著國中、高中制服到棒球場，甚至以前外野還有部分是水泥階梯，是坐在階梯上看球賽，當然後面不斷進行內部改善，2000年左右拆除。

蔣萬安也說，甚至這次他出訪美東，特別到大都會球場去了解球場經營及相關規畫，也看到紐約大都會球場對於很多經典的球員，願意透過各種不同展示的方式，讓大家能夠記得許多經典的感動時刻，在每個不同時期。確實台北市立棒球場過去承載這麼多的記憶，也象徵棒球的夢想之地，未來也許透過立碑、或更好方式，來達成周思齊的心願。

周思齊 大都會 棒球

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