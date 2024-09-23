中職／「護國神嘟」引退！中華隊7教頭為潘威倫齊聚大巨蛋

周思齊引退賽在台北大巨蛋連映兩天，本周末輪到「嘟嘟」潘威倫將向球迷告別，9月28日所有在成棒層級中華隊帶過潘威倫的總教練齊聚台北大巨蛋，為潘威倫獻上祝福，潘威倫也希望藉著這場教師節當天的比賽，向這些自己人生路上的導師表達感謝。

2001年荷蘭港口盃是潘威倫首度成為中華成棒代表隊一員，到2017年世界棒球經典賽，是選手生涯最後一次穿上中華隊戰袍，17年間屢次代表國家征戰，對他來說是榮耀、也是肯定。

統一獅隊投手「嘟嘟」潘威倫。圖／統一獅隊提供

潘威倫在國際賽的精彩戰役，包括2004年雅典奧運對希臘、荷蘭先發奪勝；2013年經典賽，中繼登板面對荷蘭投4.2局、60球，僅被敲出1安打、無失分，幫助中華隊以8：3逆轉，扮演晉級的大功臣。2015年世界12強棒球賽面對荷蘭之戰，潘威倫再次臨危受命，發揮精準的控球和隨機應變的沉穩，中繼3.1局，被敲5安打、無失分，在奧運、經典賽、12強賽三大一級賽事都寫下「扛荷英雄」篇章。

踏入成棒層級後，潘威倫成為中華隊常客和主力要角之一，就在9月28日引退賽後，感謝儀式將邀請現場球迷一起搭乘時光機，回顧潘威倫中華隊生涯的點點滴滴，而歷屆曾經在中華隊帶過他的總教練，都是他的心中想感謝的恩師，讓他在中華隊的選手生涯，能夠累積豐富的經驗。