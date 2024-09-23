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中職／「護國神嘟」引退！中華隊7教頭為潘威倫齊聚大巨蛋

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
潘威倫引退賽9月28日在台北大巨蛋登場，邀請所有在成棒層級中華隊帶過潘威倫的總教練齊聚台北大巨蛋。圖／統一獅隊提供
潘威倫引退賽9月28日在台北大巨蛋登場，邀請所有在成棒層級中華隊帶過潘威倫的總教練齊聚台北大巨蛋。圖／統一獅隊提供

周思齊引退賽在台北大巨蛋連映兩天，本周末輪到「嘟嘟」潘威倫將向球迷告別，9月28日所有在成棒層級中華隊帶過潘威倫的總教練齊聚台北大巨蛋，為潘威倫獻上祝福，潘威倫也希望藉著這場教師節當天的比賽，向這些自己人生路上的導師表達感謝。

2001年荷蘭港口盃是潘威倫首度成為中華成棒代表隊一員，到2017年世界棒球經典賽，是選手生涯最後一次穿上中華隊戰袍，17年間屢次代表國家征戰，對他來說是榮耀、也是肯定。

統一獅隊投手「嘟嘟」潘威倫。圖／統一獅隊提供
統一獅隊投手「嘟嘟」潘威倫。圖／統一獅隊提供

潘威倫在國際賽的精彩戰役，包括2004年雅典奧運對希臘、荷蘭先發奪勝；2013年經典賽，中繼登板面對荷蘭投4.2局、60球，僅被敲出1安打、無失分，幫助中華隊以8：3逆轉，扮演晉級的大功臣。2015年世界12強棒球賽面對荷蘭之戰，潘威倫再次臨危受命，發揮精準的控球和隨機應變的沉穩，中繼3.1局，被敲5安打、無失分，在奧運、經典賽、12強賽三大一級賽事都寫下「扛荷英雄」篇章。

踏入成棒層級後，潘威倫成為中華隊常客和主力要角之一，就在9月28日引退賽後，感謝儀式將邀請現場球迷一起搭乘時光機，回顧潘威倫中華隊生涯的點點滴滴，而歷屆曾經在中華隊帶過他的總教練，都是他的心中想感謝的恩師，讓他在中華隊的選手生涯，能夠累積豐富的經驗。

9月28日引退賽當天將邀請成棒期間歷年帶領過潘威倫的總教練們齊聚大巨蛋，包括林華韋、楊賢銘、陳進財、葉志仙、洪一中、謝長亨及郭泰源，2003年亞錦賽、2004年雅典奧運執教潘威倫的徐生明，則由「師母」謝榮瑤代表出席，為潘威倫選手生涯最後一年獻上祝福。比賽當天也恰逢教師節，而每一位總教練都是潘威倫的最佳導師，希望透過這樣的儀式感謝幫助過他的每一位中華隊總教練。

潘威倫引退賽9月28日在台北大巨蛋登場，邀請所有在成棒層級中華隊帶過潘威倫的總教練齊聚台北大巨蛋。圖／統一獅隊提供
潘威倫引退賽9月28日在台北大巨蛋登場，邀請所有在成棒層級中華隊帶過潘威倫的總教練齊聚台北大巨蛋。圖／統一獅隊提供
潘威倫引退賽9月28日在台北大巨蛋登場，邀請所有在成棒層級中華隊帶過潘威倫的總教練齊聚台北大巨蛋。圖／統一獅隊提供
潘威倫引退賽9月28日在台北大巨蛋登場，邀請所有在成棒層級中華隊帶過潘威倫的總教練齊聚台北大巨蛋。圖／統一獅隊提供
潘威倫引退賽9月28日在台北大巨蛋登場，邀請所有在成棒層級中華隊帶過潘威倫的總教練齊聚台北大巨蛋。圖／統一獅隊提供
潘威倫引退賽9月28日在台北大巨蛋登場，邀請所有在成棒層級中華隊帶過潘威倫的總教練齊聚台北大巨蛋。圖／統一獅隊提供

中華隊 潘威倫 經典賽

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