快訊

巨業客運今夜台中宮原眼科前撞兩行人 釀一死一傷悲劇

影／雨彈前十名都在雙北 汐止警戒、淡水陷滾滾黃泥水

中職／為平野大戲努力調整守備 周思齊：很順利，都沒有球

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中信兄弟周思齊（中）今天在台北大巨蛋舉辦引退儀式，張志豪（右）代表球員致贈禮物時激動地落淚。記者余承翰／攝影
中信兄弟周思齊（中）今天在台北大巨蛋舉辦引退儀式，張志豪（右）代表球員致贈禮物時激動地落淚。記者余承翰／攝影

周思齊告別賽場終局，在中信兄弟隊總教練平野惠一的安排下，在外野3守位巡禮告別，談到這項特殊體驗，他幽默笑答，自己很努力調整，「很順利地，今天都沒有球。」

周思齊引退賽落幕，此役3打數敲出1安打，有1次保送、1次三振，生涯留下1762場出賽排名聯盟史上第四，1805支安打排名第六，650次四壞保送排名第三。

意外驚喜在於9局上，兄弟取消指定打擊，讓周思齊先站上左外野防區，隨著每個出局數出現，陸續更換到中外野、右外野防區，職業生涯的最後一頁於外野揮灑汗水，每一次廣播守備位置更換，全場4萬人為他獻上掌聲，告別這位征戰中職20年的傳奇選手。

周思齊透露，快3年沒有守備，現在守備確實對他來說比較辛苦，「平野教練有跟我講過，有機會的話，會讓我在外野和大家說再見，我也很努力去調整。」九局上結束，從右外野走下場，「感覺不是很好受，因為是要說再見的感受。」

比賽結束，引退儀式緊接著登場，不只現任兄弟等著為他送上祝福，還有從台鋼雄鷹、樂天桃猿隊陣營趕來的陳文杰、陳柏豪、馬傑森，賽後一一獻花、送上擁抱。

周思齊虧：「他們哭到我衣服肩膀都濕掉，剛剛還去換一件，不打算洗了，這上面都是他們的DNA，我要拿出來義賣。」他印象中哭得比較慘的選手，包括林書逸、宋晟睿、高宇杰，隨即想起一件事，「我剛漏講一件事，我離開後，幫我看高宇杰有沒有變胖。」

中信兄弟周思齊（左）今天在台北大巨蛋舉辦引退儀式，曾是隊友的台鋼雄鷹陳文杰（右）到場獻花時情緒激動。記者余承翰／攝影
中信兄弟周思齊（左）今天在台北大巨蛋舉辦引退儀式，曾是隊友的台鋼雄鷹陳文杰（右）到場獻花時情緒激動。記者余承翰／攝影

周思齊 樂天桃猿 高宇杰

延伸閱讀

中職／牌桌上的兄弟不只選手 周思齊曝感言背後更大含義

中職／新職務球迷擔心發配邊疆 周思齊笑回：不是海外顧問

影／周思齊引退儀式四萬人見證 期勉學弟「榮耀兄弟」

中職／取消DH讓周思齊「巡迴」告別 兄弟教頭：自己能給的就是舞台

相關新聞

中職／周思齊下一站→辜仲諒特助 「一起發揚台灣棒球」

今天過後，周思齊告別選手身分，下一階段會在哪裡？中信兄弟隊球團老闆辜仲諒透露，會將他留在中信兄弟隊，「他可以做的事情太多...

中職／生涯終局…周思齊外野3守位巡迴 引退賽兄弟抱憾吞敗

味全龍隊讓周思齊的引退賽抱憾告別，今天利用第7局的4分大局致勝，郭嚴文在滿壘時的清壘二壘打擊潰黃衫軍，龍隊終場以5：1擊...

中職／象迷都來了！周思齊引退賽 2場8萬人進場超狂

周思齊的告別今天進入下集，台北大巨蛋繼昨天湧入破紀錄的4萬人後，今天再度開出4萬人滿場，兩天湧入驚人的8萬人次觀戰。

中職／「他們是我的全世界」 兄弟鐵粉周思齊出書為紀錄每一位兄弟

周思齊告別賽場，今天引退系列賽進入二部曲「兄弟篇章」，賽前多位兄弟象隊大前輩來到台北大巨蛋聚首，周思齊談起這些人，都是自...

中職／在兩隊執教周思齊備感榮耀 吳復連：最重要是自愛

周思齊引退賽第二天，輪到「兄弟篇章」登場，不少兄弟象隊大家庭成員齊聚台北大巨蛋，也包括在誠泰Cobras、中信兄弟隊都帶...

中職／劉基鴻比YA無不敬 葉總：相信經過這次會有警惕

味全龍隊昨天因劉基鴻的失誤釀成4分大局，首局在接殺周思齊的界外飛球時比出「YA」的動作遭到檢視，總教練葉君璋坦言，是到今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。