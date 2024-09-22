中職／為平野大戲努力調整守備 周思齊：很順利，都沒有球

周思齊告別賽場終局，在中信兄弟隊總教練平野惠一的安排下，在外野3守位巡禮告別，談到這項特殊體驗，他幽默笑答，自己很努力調整，「很順利地，今天都沒有球。」

周思齊引退賽落幕，此役3打數敲出1安打，有1次保送、1次三振，生涯留下1762場出賽排名聯盟史上第四，1805支安打排名第六，650次四壞保送排名第三。

意外驚喜在於9局上，兄弟取消指定打擊，讓周思齊先站上左外野防區，隨著每個出局數出現，陸續更換到中外野、右外野防區，職業生涯的最後一頁於外野揮灑汗水，每一次廣播守備位置更換，全場4萬人為他獻上掌聲，告別這位征戰中職20年的傳奇選手。

周思齊透露，快3年沒有守備，現在守備確實對他來說比較辛苦，「平野教練有跟我講過，有機會的話，會讓我在外野和大家說再見，我也很努力去調整。」九局上結束，從右外野走下場，「感覺不是很好受，因為是要說再見的感受。」

比賽結束，引退儀式緊接著登場，不只現任兄弟等著為他送上祝福，還有從台鋼雄鷹、樂天桃猿隊陣營趕來的陳文杰、陳柏豪、馬傑森，賽後一一獻花、送上擁抱。