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中職／牌桌上的兄弟不只選手 周思齊曝感言背後更大含義

聯合報／ 記者陳宛晶／台北即時報導
中信兄弟周思齊（中）今天在台北大巨蛋舉辦引退儀式，賽後隊友圍著他一起完成最後一次象圈圈，脫帽向全場球迷致意。記者余承翰／攝影
中信兄弟周思齊（中）今天在台北大巨蛋舉辦引退儀式，賽後隊友圍著他一起完成最後一次象圈圈，脫帽向全場球迷致意。記者余承翰／攝影

周思齊在引退儀式上有感而發，希望球迷如果在牌桌上遇到小兄弟們，可以把他們帶回來練球，賽後記者會上揭露這段話背後更大含義，他提醒球迷，他所說的話是「如果遇到」，「那代表你也去賭了」，口中希望勸回的不只選手，還有每位禁不起誘惑的人。

周思齊經歷假球年代的低谷，曾身處大染缸卻堅持自我，成為中職傳奇故事，引退儀式上字字句句觸動球迷。中職本季一度燒出德州撲克事件，其中一段話語，讓球迷很有感。

周思齊向在場球迷說：「如果有一天，你們在牌桌上遇到我們的小兄弟，請你幫我跟他們說，我們一起回家去練球好嗎？」周思齊說，這件事沒有不對，但是非之地就有是非之人、是非之事。

周思齊在儀式後的記者會，邀請球迷一起參與，其中也有球迷提問這段話的涵義。周思齊說，自己常常在想一件事，如果當年自己碰到的假球案，是中職第一次，自己面對那麼大的誘惑、那麼大一筆錢，會是怎樣的應對，「這是很大的人性誘惑。」

他說，「我是說『遇到』，那代表你也去了，球員是人、你也是人，會遇到，代表你也抵擋不了誘惑。我想說的是，這是一件很難的事，所以碰到了，不要拍照，而是拍拍彼此肩膀，都回家練球。」

中信兄弟周思齊（右）今天在台北大巨蛋舉辦引退儀式，中華職棒聯盟會長蔡其昌（左）致贈歷年印有他封面的職棒雜誌。記者余承翰／攝影
中信兄弟周思齊（右）今天在台北大巨蛋舉辦引退儀式，中華職棒聯盟會長蔡其昌（左）致贈歷年印有他封面的職棒雜誌。記者余承翰／攝影

中職 周思齊

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